Tổng Thư ký LHQ kêu gọi đổi mới quản trị toàn cầu tại Hội nghị thượng đỉnh SCO

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 1/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) chung tay tái định hình hệ thống quản trị toàn cầu trước những chuyển dịch nhanh chóng của thời cuộc, nhấn mạnh một trật tự thế giới đa cực sẽ củng cố chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy công bằng và phục vụ thiết thực hơn cho lợi ích của các quốc gia đang phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh SCO diễn ra ở thủ đô Bishkek (Kyrgyzstan), người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh khẳng định những biến chuyển sâu sắc trong tương quan quyền lực toàn cầu hiện nay mở ra thời cơ lịch sử để xây dựng các thể chế quốc tế mang tính đại diện cao hơn, cũng như một Liên hợp quốc hoạt động "vì lợi ích chung của tất cả các quốc gia, không tiêu chuẩn kép và tuyệt đối tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc."

Đánh giá về bức tranh địa chính trị hiện tại, ông Guterres nhấn mạnh: "Thế giới của chúng ta ngày càng mang tính đa cực. Đó là một xu thế tích cực và cần phải tiếp tục được củng cố."

Ông khẳng định cục diện đa cực chính là điều kiện tiên quyết cho sự công bằng trong quản trị toàn cầu và quan hệ quốc tế, đồng thời là bệ đỡ vững chắc nhất cho một chủ nghĩa đa phương thực chất, hiệu quả.

Theo ông Guterres, dù cán cân quyền lực quốc tế đã thay đổi căn bản, song cơ cấu của nhiều thể chế toàn cầu hiện nay vẫn giam mình trong khuôn khổ địa chính trị từ năm 1945.

Do đó, ông cho rằng cần phải cải tổ toàn diện các thể chế đa phương, trong đó có cả Liên hợp quốc, nhằm phản ánh chính xác thực tiễn thời đại, đồng thời nâng cao quyền đại diện cũng như tiếng nói của các nước đang phát triển trên lộ trình kiến tạo một trật tự thế giới công bằng hơn.

Ông cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Liên hợp quốc và SCO, coi tổ chức Á-Âu này là "một trụ cột thiết yếu của chủ nghĩa đa phương."

Được thành lập vào năm 2001, SCO là khối hợp tác chính trị, kinh tế và an ninh Á-Âu hiện quy tụ 10 quốc gia thành viên, bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan cùng một số nước Trung Á. Xét theo quy mô dân số và phạm vi địa lý, đây là một trong những tổ chức liên chính phủ khu vực lớn nhất thế giới./.

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