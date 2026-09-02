Gần 1,5 triệu học sinh Cuba bước vào năm học mới

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 1/9, gần 1,5 triệu học sinh ở tất cả các cấp học tại Cuba cùng bước vào năm học mới.

Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Thủ tướng Manuel Marrero đã tham dự lễ khai giảng diễn ra ở trung tâm thủ đô La Habana vào sáng cùng ngày.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez (thứ 2, trái, hàng đầu) cùng các đại biểu tham dự lễ khai giảng diễn ra ở trung tâm thủ đô La Habana. (Ảnh: Ngọc Duy/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Giáo dục Cuba Naima Ariatne Trujillo cho biết năm học mới bắt đầu trong bối cảnh đất nước khó khăn và thách thức lớn nhất đối với ngành giáo dục sẽ là phải “vượt qua từng ngày.” Tuy nhiên, bà khẳng định “tiếng chuông báo hiệu giờ học thể hiện sự kiên cường và niềm tin vào tương lai.”

Tham gia lễ khai giảng, Laura Hernandez Diaz, học sinh Trường tiểu học Rafael María de Mendive ở La Habana chia sẻ em rất vui vì chuẩn bị bước vào lớp 6 và cùng bạn bè đến với những trải nghiệm học tập mới mẻ và thú vị.

Giáo viên Isis Moreno Guerrero bày tỏ hy vọng năm học mới sẽ diễn ra tốt đẹp để giúp các em học sinh có được hành trang tốt cho tương lai.

Học sinh Cuba cùng phụ huynh trong lễ khai giảng năm học mới, được tổ chức tại trung tâm thủ đô La Habana. (Ảnh: Ngọc Duy/TTXVN)

Theo truyền thông địa phương, ngân sách dành cho giáo dục của Cuba năm 2026 lên tới gần 72 tỷ peso (hơn 113 triệu USD), chiếm 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Chi cho giáo dục chỉ đứng sau lĩnh vực y tế công cộng - lĩnh vực được phân bổ gần 77 tỷ peso (hơn 121 triệu USD) ngân sách năm 2026.

Hai lĩnh vực nói trên chiếm tổng cộng 41% tổng chi ngân sách, cho thấy bất chấp khủng hoảng, Chính phủ Cuba vẫn tiếp tục ưu tiên bảo vệ các dịch vụ xã hội này, song quốc gia trên vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên. Hiện chỉ có 73% trong tổng số các thầy cô giáo trên cả nước có bằng cấp chuyên ngành giáo dục phổ thông./.

Việt Nam và Cuba chia sẻ tình hữu nghị, đoàn kết và hỗ trợ trong sáng Ngày 31/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam, với sự tham dự của lãnh đạo các cấp của Cuba.