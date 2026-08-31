Đời sống

Những quán cà phê có vị trí 'đắt giá' bên Hồ Gươm dịp Quốc khánh 2/9

Không cần rời khu vực phố đi bộ, du khách vẫn có thể tìm cho mình một chỗ ngồi đẹp để vừa thưởng thức cà phê, vừa ngắm Hồ Gươm và dòng người đang hòa vào không khí Quốc khánh 2/9. 

Minh Sơn
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Nằm tại con phố Lê Thái Tổ, ngay sát Hồ Gươm và gần cụm di tích đền thờ Vua Lê, Lục Thủy là một trong những địa điểm có vị trí nổi bật ở. Đây vốn là nhà hàng - lounge kết hợp càphê, phù hợp với những du khách muốn tìm một không gian có phần sang trọng hơn để nghỉ chân sau khi dạo phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Điểm hấp dẫn nhất của Lục Thủy nằm ở tầm nhìn. Từ khu vực ban công và không gian ngoài trời, khách có thể hướng tầm mắt ra Hồ Gươm, Tháp Rùa và những hàng cây ven hồ. Không gian tạo cảm giác thoáng và mở, giúp cảnh quan bên ngoài trở thành một phần của trải nghiệm trong quán. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Đây cũng là một trong những lựa chọn phù hợp nếu du khách muốn tìm một nơi ngồi lâu hơn thay vì chỉ ghé mua đồ uống mang đi. Những khung giờ sáng sớm hoặc cuối chiều có thể đem lại một trải nghiệm khá khác biệt: Hồ Gươm chậm rãi hơn, ánh sáng tự nhiên phủ lên mặt nước, trong khi phía bên ngoài vẫn là dòng người liên tục di chuyển qua khu vực trung tâm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Vào buổi tối, khung cảnh lại mang màu sắc khác khi ánh sáng từ các tuyến phố quanh hồ phản chiếu trên mặt nước. Với lợi thế nằm ngay mặt hồ, Lục Thủy có thể trở thành điểm dừng chân đáng cân nhắc trong hành trình khám phá khu vực Hồ Gươm dịp Quốc khánh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Thương hiệu Phê La được đặt ở một trong những vị trí sôi động nhất của khu vực Hồ Gươm: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Cơ sở này nằm trong tòa nhà Hồng Vân-Long Vân, ngay giữa khu vực quảng trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Vị trí là điểm cộng lớn nhất của quán. Từ đây, du khách chỉ cần bước ra ngoài là có thể hòa vào không khí của quảng trường, phố đi bộ và khu phố cổ. Đây cũng là khu vực thường xuyên có mật độ người qua lại cao, đặc biệt vào các dịp cuối tuần và kỳ nghỉ lễ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Không gian Phê La được xây dựng theo hướng mộc mạc, gần gũi, gắn với hình ảnh Hà Nội xưa. Các dòng đồ uống đặc trưng của thương hiệu, đặc biệt là trà ô long, càphê và những sản phẩm từ trà, tạo nên một lựa chọn khá phù hợp cho những người muốn tìm một điểm nghỉ chân giữa hành trình đi bộ quanh hồ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Mặc dù có diện tích khá hạn chế, nhưng với du khách đến Hồ Gươm dịp 2/9, cửa hàng có một lợi thế rõ rệt khi nằm tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Một trong những tọa độ càphê gây chú ý tại Hồ Gươm trong những năm gần đây là Starbucks nằm trong tòa nhà Bưu điện Hà Nội, số 87 Đinh Tiên Hoàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Cửa hàng mới mang đậm dấu ấn giao thoa giữa kiến trúc Pháp cổ và cảm hứng văn hoá Việt – nổi bật với trần nhà mô phỏng nón lá, đường cong Hồ Gươm uyển chuyển, cùng ánh sáng lung linh phản chiếu qua lớp kính màu nghệ thuật. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Những ô cửa kính đầy sắc màu tạo nên một không gian mới lạ cho du khách khi khám phá. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Không gian bên trong cũng được thiết kế để tạo sự liên kết với địa điểm. Những chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Việt được đưa vào kiến trúc, trong đó có phần trần mô phỏng hình nón lá, kính màu nghệ thuật và các đường cong gợi liên tưởng đến Hồ Gươm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Điểm thú vị của Starbucks Bưu điện Hà Nội là sự tương phản giữa thương hiệu càphê hiện đại và công trình mang dấu ấn kiến trúc lịch sử của trung tâm Hà Nội. Bước ra khỏi cửa hàng, du khách lập tức trở lại với không gian Hồ Gươm, phố sách và những tuyến phố cổ xung quanh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Dịp Quốc khánh năm nay, toà nhà Bưu điện Hà Nội lại hiện diện thêm một cửa hàng mới: Phúc Long Hoàn Kiếm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Cửa hàng chính thức mở cửa ngày 27/8, chỉ vài ngày trước kỳ nghỉ Quốc khánh. Đây là cửa hàng flagship thứ 4 của Phúc Long và có diện tích khoảng 360 m2, nằm ngay trong tòa nhà Bưu điện Hà Nội, sát Hồ Gươm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Điểm đặc biệt của cửa hàng không chỉ nằm ở vị trí mà còn ở cách thương hiệu xây dựng không gian. Cửa hàng được phát triển theo ý tưởng “Kho lưu trữ trà và thư tín”, lấy cảm hứng từ chính Bưu điện Hà Nội và khu vực Hồ Gươm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Bên trong, những chi tiết như tem thư, dấu bưu điện, bảng thông tin gợi nhớ nhà ga và bưu điện cổ, rương hành lý, quầy báo hay các mảng trưng bày được kết hợp với nhau. Không gian sử dụng kiến trúc mang nét Đông Dương cùng các gam xanh lá, kem ngà, gỗ nâu và màu đồng, tạo cảm giác vừa hoài niệm vừa hiện đại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Phúc Long cũng bố trí những góc ngồi hướng về Hồ Hoàn Kiếm để khách có thể làm việc, gặp gỡ bạn bè hoặc đơn giản là ngồi bên khung cửa nhìn ra hồ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Sự xuất hiện của Phúc Long cũng khiến khu vực Bưu điện Hà Nội trở thành một cụm cà phê khá đặc biệt khi các thương hiệu lớn cùng hiện diện tại đây, đều khai thác lợi thế của vị trí ngay sát Hồ Gươm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)
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