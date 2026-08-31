Những quán cà phê có vị trí 'đắt giá' bên Hồ Gươm dịp Quốc khánh 2/9

81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam vươn lên đạt những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Không cần rời khu vực phố đi bộ, du khách vẫn có thể tìm cho mình một chỗ ngồi đẹp để vừa thưởng thức cà phê, vừa ngắm Hồ Gươm và dòng người đang hòa vào không khí Quốc khánh 2/9.
Sản phẩm thổ cẩm đặc trưng của người Cil ở Lâm Đồng vừa giúp bà con có thêm thu nhập, vừa quảng bá được nét văn hóa truyền thống đến đông đảo du khách.
Hai máy bay vận tải Y-20 của Không quân Trung Quốc đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu vào sáng 30/8, mang theo 13.200 kiện hàng cứu trợ.
Theo chuyên gia địa lý Dinesh Paudel tại Đại học Appalachian State (Mỹ), người có nhiều nghiên cứu về phát triển hạ tầng tại Nepal, có khả năng nhiều kỹ sư đã thiệt mạng trong thảm họa lũ quét.
Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (DDC) Thái Lan khẳng định thông tin "các sự kiện chào mừng Năm Mới sẽ bị hủy bỏ do sự bùng phát của một biến thể COVID-19" là sai sự thật.
Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho biết hàng trăm thi thể đang nhanh chóng phân hủy sau thảm kịch lũ quét hôm 26/8, trong khi năng lực kho lạnh của Nepal không đủ đáp ứng.
Vụ xả súng xảy ra tại lễ hội âm nhạc ở thành phố Aarau, bang Aargau ở miền Bắc Thụy Sĩ khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Diễn biến mới nhất xảy ra sau một trận lũ bùn đá ở phía biên giới thuộc Nepal vào sáng 26/8 gây thương vong lớn và khiến nhiều người mất tích tại cửa khẩu Cát Long, huyện Cát Long.
Từ một điểm diễn nhỏ giữa lòng phố cổ, chương trình đang từng bước khẳng định thương hiệu và hướng tới hợp tác sâu rộng với các đơn vị lữ hành, du lịch.
Alex Thái Đình Võ từng nói anh muốn làm một điều “thực tiễn hơn” để góp phần giải quyết những vướng mắc mà chiến tranh để lại, hướng tới sự hòa giải, và anh lần tìm những người đã mất.
Số liệu của cơ quan y tế cho thấy các đợt nắng nóng trong năm 2026 có liên quan đến hơn 25.000 ca tử vong tại Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Italy.
Hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã bước sang ngày thứ 5 và giới chức Nepal đã bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để ứng phó với thảm họa.
Trung Quốc xác định hơn 260 người nước ngoài mất tích sau lũ quét tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, không có công dân Việt Nam trong danh sách.
Theo Tân Hoa xã, các chuyên gia kết luận rằng vào khoảng 10 giờ 52 ngày 26/8 theo giờ Bắc Kinh, một sông băng trên sườn phía Nam đỉnh Lirung ở Nepal bị đứt gãy, gây ra trận lở băng đá.
Chính phủ Nhật Bản cảnh báo nguy cơ động đất mạnh có thể xảy ra tại khu vực Kinki, với xác suất 50-60% trong 30 năm tới, đe dọa an toàn người dân.
Lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm hàng nghìn người mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng cuốn theo bùn đất, đá và mảnh vụn, tàn phá nhiều khu dân cư và công trình tại Himalaya.
Nhật Bản lần đầu tổ chức giải cờ vây trong đó kỳ thủ chuyên nghiệp bắt cặp với AI để cùng ra quyết định, qua đó thử nghiệm khả năng phối hợp người-máy và hướng tới phát triển loại hình eSports mới.
Chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Nga tại Moskva giúp giảng viên Việt Nam cập nhật phương pháp giảng dạy hiện đại, ứng dụng công nghệ số và AI, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Nepal đang khẩn trương sử dụng thiết bị khoan và huy động lực lượng trong nước cùng sự hỗ trợ của Ấn Độ để giải cứu hơn 100 người mắc kẹt trong đường hầm thủy điện sau trận lũ lụt nghiêm trọng.
Giá nhiên liệu tăng mạnh cùng chi phí vật dụng học tập leo thang đang gây sức ép lên ngân sách các học khu và gia đình Mỹ, buộc nhiều nơi phải cắt giảm, điều chỉnh dịch vụ khi bước vào năm học mới.
Từ năm 2027, Chính phủ Hàn Quốc sẽ trợ cấp khoản tiền hỗ trợ kết hôn 1 triệu won (khoảng 730 USD) cho các cặp đôi đăng ký kết hôn, không phụ thuộc vào thu nhập của các cặp đôi.
Hai đối tượng đã mua vé vào bảo tàng, sau đó dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, lấy đi chiếc vòng cổ Van Cleef & Arpels bằng bạch kim đính 673 viên đá quý trị giá tới hàng triệu USD.
Lực lượng cứu hộ tại Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) đang khẩn trương tìm kiếm hơn 2.400 người mất tích sau lũ quét, sạt lở trong bối cảnh đường sá bị phá hủy và nguy cơ lũ mới vẫn hiện hữu.
Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội đã giải cứu được khoảng 350 người tại khu vực dự án thủy điện trong điều kiện “cực kỳ nguy hiểm và gian nan” nhưng vẫn còn hơn 100 người mắc kẹt.
Theo số liệu mới cập nhật, số người thiệt mạng do trận lũ quét nghiêm trọng được xác nhận tại cả Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc đã lên ít nhất 584 người.
Nắng nóng và cháy rừng thúc đẩy du khách tìm đến những vùng mát mẻ hơn, đồng thời khiến họ cân nhắc kỹ hơn từ lựa chọn điểm đến, nơi lưu trú đến chi tiêu ăn uống trong kỳ nghỉ.
Cyclospora là loại ký sinh trùng lây nhiễm vào thực phẩm tiếp xúc với chất thải của người, thường gặp nhất là khi rau quả được tưới hoặc rửa bằng nước bị ô nhiễm.
Malaysia đang khẩn trương xác minh thông tin về công dân chưa thể liên lạc được sau thảm họa lũ lụt tại Nepal, đồng thời sẵn sàng triển khai lực lượng cứu hộ khi có yêu cầu.
Thứ trưởng Bộ Y tế Dante Saksono Harbuwono cho biết đến nay, số người thiệt mạng do động đất tại Đông Nusa Tenggara đã lên tới 111 người, hơn 1.670 người bị thương...
Việc tiêm vaccine được triển khai trước tiên cho nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu cũng như những người đã tiếp xúc với bệnh nhân, với hơn 50.000 liều Ervebo đã được phân phối.
Nhà chức trách Campuchia đã giải cứu, hồi hương 58.266 công dân nước ngoài, trong đó có 7.282 phụ nữ; qua điều tra, 22.045 người thuộc 38 quốc tịch được xác định tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến.