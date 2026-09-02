Thủ tướng Anh cam kết tăng cường kiểm soát công đối với các dịch vụ thiết yếu

Ngày 1/9, Trong bài phát biểu trước Quốc hội Anh lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng 7 năm nay, Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố chính phủ của ông sẽ tăng cường kiểm soát đối với các dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là năng lượng và nước sạch.

Ông Burnham cho biết sẽ trình bày chi tiết hơn về vấn đề này trong kế hoạch 10 năm của chính phủ, dự kiến sẽ được công bố trước cuối năm nay. Kế hoạch này sẽ đề ra các biện pháp nhằm tăng cường quyền kiểm soát của Nhà nước đối với các dịch vụ thiết yếu, đưa những dịch vụ này trở lại phục vụ người dân và các nhiệm vụ.

Ngay sau khi nhậm chức, ông Burnham đã thông báo việc cắt giảm thuế đối với hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình, dự kiến có hiệu lực vào tháng 10 tới. Ngoài ra, ông cũng quyết định giảm thuế cho các quán rượu và các địa điểm khác chuyên phục vụ các hoạt động lưu trú, giải trí của khách hàng.

Ông chia sẻ: "Đối với những vấn đề lớn nhất mà đất nước đang đối mặt, cụ thể là nền kinh tế và cuộc khủng hoảng về chi phí sinh hoạt, người dân Anh đang mong chờ những thay đổi lớn hơn nhiều. Nước Anh hiện chưa ở vị thế mà mọi người dân mong muốn. Cuộc sống trở nên quá đắt đỏ và khó khăn đối với rất nhiều người. Đó là lý do tại sao những động thái đầu tiên của chính phủ đương nhiệm là nhằm mang lại cho doanh nghiệp và người dân một chút không gian để dễ thở hơn."

Hàng triệu người dân Anh đã phải vật lộn với cuộc khủng hoảng về chi phí sinh hoạt kéo dài nhiều năm và gần đây lại chịu thêm gánh nặng từ sự gia tăng mạnh hóa đơn tiền nước nhằm hỗ trợ các công ty cấp nước hiện đang nợ nần chồng chất.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Burnham được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng chính phủ có thể sẽ quốc hữu hóa Thames Water, công ty cấp nước lớn nhất của Anh./.

Tân Thủ tướng Anh khởi động chương trình giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt Chính phủ Anh sẽ hủy bỏ thuế VAT trên các hóa đơn điện hộ gia đình kể từ tháng 10. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn thu ngân sách trong năm tài chính hiện tại của Anh sẽ giảm khoảng 850 triệu bảng.

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