FAA đề nghị thiết lập vùng kiểm soát bay xung quanh tư gia của Tổng thống Trump

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đề nghị thiết lập các quy định kiểm soát không phận trong dài hạn quanh Mar-a-Lago, tư gia của Tổng thống Donald Trump tại Palm Beach, bang Florida, với lý do an ninh quốc gia và nguy cơ từ thiết bị bay không người lái cũng như các phi cơ không được phép.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đề nghị này được FAA đưa ra theo yêu cầu của Sở Mật vụ Mỹ, dựa trên thông tin tình báo về các mối đe dọa và yêu cầu bảo vệ Tổng thống.

Theo FAA, quy định mới sẽ được áp dụng đối với không phận trong bán kính 1,6km và từ mặt đất đến độ cao khoảng 610m xung quanh Mar-a-Lago.

Các hạn chế bay tạm thời đã được áp dụng tại khu vực này từ tháng 10/2025 và dự kiến sẽ hết hiệu lực vào tháng 10/2026.

Đề nghị mới sẽ thay thế các biện pháp tạm thời bằng Quy tắc Không lưu đặc biệt (Special Air Traffic Rules) có tính chất lâu dài.

Mar-a-Lago nằm cách sân bay quốc tế Tổng thống Donald J. Trump chưa đầy 8km và gần đường tiếp cận của máy bay.

FAA cho rằng một lệnh cấm bay hoàn toàn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của sân bay này, đồng thời hạn chế khả năng tiếp cận của lực lượng thực thi pháp luật và các dịch vụ khẩn cấp.

Theo đề nghị trên, máy bay dân sự vẫn có thể đi qua khu vực hạn chế nếu trình báo kế hoạch bay, duy trì liên lạc vô tuyến hai chiều với kiểm soát không lưu, được cấp phép và sử dụng mã nhận dạng transponder riêng.

Ngoài ra, máy bay thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, cứu sinh và thực thi pháp luật cũng được phép hoạt động với những điều kiện nhất định.

Sở Mật vụ Mỹ cho rằng các quy định mới sẽ giúp tăng cường khả năng ứng phó với những nguy cơ thường trực từ những máy bay không được phép và hệ thống thiết bị bay không người lái gần khu vực được bảo vệ.

FAA cho biết đề nghị trên nhằm cân bằng yêu cầu bảo vệ Tổng thống Trump và Mar-a-Lago với việc duy trì hoạt động bình thường của sân bay Palm Beach vì việc đóng cửa hoàn toàn không phận có thể khiến đường băng chính của sân bay này gần như không thể sử dụng.

Giới quan sát nhận định đề nghị của FAA cho thấy chính quyền Mỹ đang ưu tiên cho an ninh cá nhân của Tổng thống Trump và an ninh quốc gia trước những tác động đối với hoạt động hàng không dân dụng tại khu vực Palm Beach.

Việc chuyển từ cơ chế hạn chế tạm thời sang một khu vực kiểm soát lâu dài cũng phản ánh đánh giá của Sở Mật vụ rằng nguy cơ từ máy bay không được phép và thiết bị bay không người lái là thường trực, thay vì chỉ xuất hiện khi Tổng thống có mặt tại Mar-a-Lago.

Tuy nhiên, giới quan sát địa phương cho rằng biện pháp này có thể làm phát sinh chi phí xã hội và tranh chấp mới, đặc biệt liên quan tiếng ồn và sự thay đổi đường bay.

Các đường bay đã được điều chỉnh sau khi vùng hạn chế quanh Mar-a-Lago được áp dụng, khiến một số khu dân cư trước đây ít chịu ảnh hưởng nay phải hứng chịu lượng máy bay lớn hơn.

Chính quyền và cư dân địa phương đã bày tỏ quan ngại về tiếng ồn, rung chấn và ảnh hưởng lâu dài nếu những hạn chế nói trên trở thành vĩnh viễn.

Về an ninh, giới chuyên gia cho rằng biện pháp này có cơ sở khi Mar-a-Lago từng là địa điểm xảy ra các vụ xâm nhập không phận và vi phạm vùng hạn chế. Việc thiết lập quy trình nhận dạng, liên lạc và cấp phép bắt buộc giúp lực lượng kiểm soát không lưu và Mật vụ phân biệt nhanh hơn giữa các chuyến bay hợp pháp và những mục tiêu có khả năng gây nguy hiểm.

Nhìn một cách tổng thể, đề nghị của FAA nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây ra những cuộc tranh luận giữa yêu cầu bảo vệ Tổng thống và quyền lợi của cộng đồng địa phương cũng như ngành hàng không.

Thách thức đối với chính quyền Mỹ là duy trì mức độ bảo vệ cần thiết mà không để cho việc hạn chế không phận quanh Mar-a-Lago trở thành nguồn gây gián đoạn lâu dài cho sân bay và các khu dân cư lân cận./.

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