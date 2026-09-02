Bất đồng sâu sắc phủ bóng đen lên Hội nghị G20

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khép lại ngày 1/9 tại Asheville, North Carolina (Mỹ) trong bầu không khí căng thẳng bao trùm, khi làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu diễn ra song hành cùng những tranh cãi gay gắt về thuế quan, những phát ngôn công kích lẫn nhau.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đến vùng núi Blue Ridge chủ trì hội nghị thượng đỉnh kinh tế thế giới ngay sau khi các cuộc đàm phán thương mại với Canada đổ vỡ, các đợt can thiệp vào thị trường tiền tệ và trái phiếu diễn ra dồn dập, cùng những lời đe dọa trừng phạt kinh tế mới của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Iran.

Hai ngày sau đó, hội nghị kết thúc mà không đạt được bất kỳ tuyên bố chung đồng thuận nào.

Phát biểu tại cuộc họp báo bế mạc tối 1/9, Bộ trưởng Bessent khẳng định các phiên làm việc diễn ra hiệu quả, tập trung xử lý tình trạng mất cân bằng thương mại, quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) và nợ công.

Tuy nhiên, sự đối lập sâu sắc giữa những cuộc tranh cãi bên lề - từ việc Mỹ đổi tên một hồ lớn thuộc Ngũ Đại Hồ đến bức ảnh chụp cùng một bộ trưởng Nga - với áp lực ngày càng đè nặng đối với thị trường tài chính đã làm dấy lên nỗi lo sợ trong giới đầu tư rằng các nhà lãnh đạo đang né tránh những thách thức có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Khi hội nghị bế mạc, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng vọt lên mức 4,795% - mức cao nhất kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai.

Giới chức kinh tế toàn cầu đang phải chèo lái con thuyền tài chính giữa lúc tâm lý bất an tăng vọt vào một thời điểm vô cùng nhạy cảm. Phía Mỹ - hiện gánh khoản nợ công kỷ lục lên tới 40.000 tỷ USD - đã tận dụng diễn đàn tuần này để bảo vệ quan điểm cho rằng tăng trưởng kinh tế có thể vượt qua áp lực nợ nần.

Phát biểu trước báo giới, ông Bessent nhận định: "Thế giới đang ngập trong nợ nần. Con đường duy nhất để thoát khỏi tình cảnh này là thúc đẩy tăng trưởng vượt bậc.”

Ông tuyên bố thêm: “Với việc Mỹ một lần nữa giữ vai trò dẫn dắt diễn đàn này, những ngày tháng chấp nhận mức tăng trưởng dưới chuẩn đã chấm dứt."

Tuy nhiên, thị trường trái phiếu dường như phản bác lại lập luận trên khi làn sóng bán tháo ồ ạt đã đẩy lợi suất lên cao, trực tiếp làm tăng chi phí đi vay của các chính phủ.

Sau hội nghị, ông Bessent công bố một thông cáo mà ông cho là phản ánh lập trường chung của tất cả các quốc gia tham dự, ngoại trừ Trung Quốc - bên không chấp nhận một văn bản chỉ trích trực diện tình trạng mất cân bằng thương mại. Không có sự đồng thuận của Bắc Kinh, G20 đã không thể đưa ra một tuyên bố chung chính thức theo thông lệ.

Hội nghị diễn ra tại Asheville là bước chuẩn bị quan trọng cho Hội nghị thượng đỉnh G20 do Tổng thống Trump chủ trì tại bang Florida vào tháng 12 tới./.

Quan chức tài chính G20 thảo luận chiến lược tăng trưởng trong bối cảnh bất ổn Đại diện từ nhiều nền kinh tế đã nêu lên những rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu, bao gồm việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi một hệ thống thương mại quốc tế "công bằng hơn."