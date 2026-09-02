IAEA cảnh báo về các hoạt động hạt nhân tại Iran và Syria

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng cần phải giải quyết khẩn cấp tình trạng thiếu quyền tiếp cận các cơ sở hạt nhân then chốt tại Iran.

Theo nguồn thạo tin, trong báo cáo mật, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nhận định việc thiếu thông tin về nguồn vật liệu hạt nhân của Iran cũng như thiếu quyền tiếp cận các cơ sở để kiểm chứng là rất đáng quan ngại.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã không thể tiếp cận một số cơ sở hạt nhân quan trọng ở Iran kể từ khi Mỹ-Israel tiến hành không kích Iran vào tháng 6/2025, trong đó có các đợt oanh kích vào các địa điểm hạt nhân.

Các cơ sở hạt nhân tiếp tục trở thành mục tiêu trong cuộc xung đột giữa các bên bùng phát vào ngày 28/2 năm nay. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã liên tục hối thúc việc cấp quyền tiếp cận các cơ sở hạt nhân này.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho rằng các vấn đề tồn tại lâu nay cùng các khủng hoảng tái diễn liên quan cuộc xung đột phải được giải quyết thông qua một thỏa thuận ngoại giao lâu dài và có thể kiểm chứng.

Trước các cuộc không kích của Mỹ vào tháng 6/2025, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ước tính Iran sở hữu khoảng 440 kg urani làm giàu tới mức 60%, ngưỡng tiệm cận mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân và vượt xa giới hạn 3,67% được quy định trong thỏa thuận mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015 và hiện đã không còn hiệu lực với Iran.

Đối với Syria, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế khẳng định các bằng chứng mới cho thấy chính quyền tiền nhiệm của nước này “không báo cáo về các vật liệu, cơ sở và hoạt động hạt nhân.”

Đáng chú ý, dựa trên những quan sát thực địa tại khu vực Deir Ezzor, cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc xác nhận cơ sở hạ tầng làm mát vừa được phát hiện tại đây “phù hợp với hạ tầng của một lò phản ứng hạt nhân.”

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi các hoạt động tại địa điểm này./.

Iran và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán hạt nhân thứ ba tại Geneva Tổng thống Iran khẳng định “hoàn toàn không tìm kiếm vũ khí hạt nhân," nhấn mạnh lập trường nhất quán của Thủ lĩnh Tối cao rằng việc phát triển loại vũ khí này không được phép về mặt giáo lý.