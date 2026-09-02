Hưng Yên: Điểm tựa lịch sử - vững bước vươn mình

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Thực hiện Lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tân Trào ngày 16/8/1945: “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta,” nhân dân Hưng Yên cùng nhân dân cả nước chủ động chớp thời cơ, vùng lên giành chính quyền.

Trong 12 ngày, từ ngày 14-25/8/1945, các địa phương trong tỉnh đồng loạt khởi nghĩa thắng lợi, thành lập Ủy ban cách mạng lâm thời từ tỉnh đến cơ sở.

Từ mùa Thu tháng Tám năm 1945 đến nay, trải qua các giai đoạn lịch sử, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên không ngừng nỗ lực, giữ gìn và phát huy thành quả của Cách mạng Tháng Tám, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ôn lại truyền thống Cách mạng Tháng Tám và khí thế độc lập của Quốc khánh 2/9 không chỉ để tự hào, tri ân mà còn để biến truyền thống thành điểm tựa tinh thần, vững bước trong thời kỳ mới.

Tăng trưởng kinh tế hai con số

Sau hợp nhất, Hưng Yên có không gian phát triển rộng hơn với nhiều tiềm năng về công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, dịch vụ và kinh tế biển. Cùng với dư địa mới, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong 8 tháng của năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh tăng trưởng hai con số, đưa Hưng Yên trở thành một trong 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.

Kết quả này phản ánh sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông các nguồn lực và phát huy các động lực tăng trưởng nội tại.

Cùng với duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tỉnh đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội, phấn đấu đến hết năm 2026 cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Tuy nhiên, việc mở rộng không gian phát triển cũng đặt ra những yêu cầu mới trong quản trị, khi địa bàn rộng, dân số đông và khối lượng công việc lớn. Sự phát triển giữa các địa bàn chưa đồng đều; hạ tầng số ở một số nơi còn hạn chế; quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa tạo áp lực về đất đai, môi trường, giao thông, an sinh xã hội và nguồn nhân lực... Đây là những vấn đề đặt ra đối với các cấp chính quyền trong quá trình phát triển.

Cách mạng Tháng Tám không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn là ký ức, niềm tự hào và nguồn sức mạnh tinh thần được trao truyền qua các thế hệ người Hưng Yên. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Văn Chiến cho rằng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu giúp bộ máy tinh gọn hơn, giảm tầng nấc trung gian, tăng phân cấp, phân quyền, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm của cấp cơ sở.

Thời gian tới, các cấp ủy cần phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính, điều hành, kiểm soát sang tư duy phục vụ, kiến tạo và phát triển; lấy hiệu quả quản trị và phục vụ làm thước đo; lấy các chỉ số KPI và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với xây dựng chính quyền phục vụ, bài học đại đoàn kết của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cần được vận dụng sâu sắc trong từng chủ trương phát triển.

Những vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường và an sinh xã hội cần được công khai, minh bạch, tổ chức đối thoại và lắng nghe ý kiến người dân. Khi nhân dân hiểu rõ mục tiêu, được tham gia, được bảo đảm quyền lợi chính đáng và được thụ hưởng thành quả, nhân dân sẽ trở thành chủ thể tích cực nhất của quá trình phát triển.

Biến niềm tự hào thành ý chí vươn lên

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Văn Chiến, trước những định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, tỉnh đang phát huy sức mạnh nhân dân gắn với triển khai các nghị quyết của Trung ương, trong đó chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành.

Chuyển đổi số không chỉ là trang bị máy móc, số hóa văn bản hay đưa thủ tục lên mạng mà phải hướng tới quản trị dựa trên dữ liệu, liên thông thông tin, rút ngắn thời gian và giảm chi phí xã hội.

Mỗi cơ quan, đơn vị cần rà soát quy trình, loại bỏ khâu trung gian, tăng cường ứng dụng công nghệ và bảo đảm an toàn thông tin. Tỉnh tạo môi trường công khai, minh bạch, bình đẳng để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm, tạo việc làm và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Hưng Yên đang hướng tới trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Tỉnh xác định phát triển công nghiệp phải gắn với bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; phát triển công nghiệp, đô thị phải gắn với nhà ở cho người lao động, hệ thống trường học, y tế và không gian văn hóa; phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, công nghệ cao; phát triển kinh tế biển đi đôi với bảo vệ hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tỉnh hướng tới bảo đảm phát triển hài hòa, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Với 97 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Văn Châu (Đảng bộ phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) luôn giữ vững niềm tin với Đảng, sống gương mẫu để con cháu noi theo. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Về những chủ trương lớn trên, ông Nguyễn Văn Chiến cho rằng, Cách mạng Tháng Tám không chỉ là một dấu mốc lịch sử mà còn là ký ức, niềm tự hào và nguồn sức mạnh tinh thần được trao truyền qua các thế hệ người Hưng Yên.

Mỗi người dân Hưng Yên hôm nay cần biến niềm tự hào thành ý chí vươn lên, biến trách nhiệm thành kết quả cụ thể, gắn truyền thống với việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Mỗi chi bộ cần lựa chọn một hạn chế, một điểm nghẽn hoặc một nhiệm vụ khó để phân tích, xác định rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Mỗi đảng viên cần đăng ký một việc làm thiết thực, có thể kiểm tra, đánh giá như nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc giải quyết dứt điểm một vụ việc tồn đọng.

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần tự tin, tự lực, tự cường; bằng tư duy đổi mới, sáng tạo và hành động quyết liệt, hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên nhất định sẽ xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Niềm tin ấy cũng được trao gửi từ những người đã đi qua nhiều năm tháng lịch sử của dân tộc. Đảng viên Nguyễn Văn Châu, 97 tuổi, thuộc Đảng bộ phường Thái Bình, người vừa được Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng chia sẻ, dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn luôn giữ vững niềm tin với Đảng, sống gương mẫu để con cháu noi theo.

Nhắn nhủ thế hệ trẻ Hưng Yên hôm nay, người đảng viên 80 năm tuổi Đảng mong muốn thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cha ông, đoàn kết, tự tin, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần đưa đất nước vững bước trên chặng đường phát triển mới./.

Trao tặng Huy hiệu cho đảng viên 80 năm tuổi đảng tại tỉnh Hưng Yên Đại tướng cho biết Huy hiệu là sự ghi nhận của Đảng sự cống hiến của mỗi cá nhân, là biểu tượng sinh động của lòng trung thành, ý chí kiên định và sự thủy chung với lý tưởng cách mạng.