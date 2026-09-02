Chính trị

Người Việt tại Singapore dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cộng đồng người Việt tại Singapore tổ chức lễ dâng hoa và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, thể hiện lòng thành kính và yêu nước.

Ngọc Khương
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), ngày 2/9, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Singapore đã đến dâng hoa tưởng niệm trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh châu Á.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Singapore đã thành kính dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; nguyện tiếp tục phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; góp phần thực hiện ước vọng của Người, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Trước đó, đông đảo Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Singapore cũng đã thành kính dâng lên Bác Hồ 81 bông sen, tượng trưng cho 81 mùa Tết độc lập của đất nước, để tưởng nhớ và tri ân những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Hoạt động này cũng là dịp gắn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý chí dân tộc, nhắc nhở mỗi người con Việt Nam, dù ở bất kỳ nơi đâu, luôn hướng về quê hương và ý thức rõ trách nhiệm và nguyện góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong dịp này, ngày 24/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện nhân chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Người Việt tại Singapore #Chủ tịch Hồ Chí Minh #dâng hoa #Quốc khánh Singapore
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Quốc khánh 2/9

Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất

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