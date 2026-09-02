Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Ngày 2/9, tại Khu Di tích Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham dự buổi lễ cùng đông đảo người dân, du khách thập phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là sự tri ân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm tiếp tục thực hiện những điều Người hằng mong muốn đối với quê hương, đất nước.

Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhìn lại một hành trình lớn lao của lý tưởng, sự lựa chọn và một đời tận hiến cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Từ mảnh đất Làng Sen, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng cháy bỏng giành độc lập cho dân tộc.

Trải qua nhiều quốc gia, nhiều châu lục và muôn vàn gian khổ, Người đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, từ Nguyễn Tất Thành đến Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, Người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc và nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do.

Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà Người để lại không chỉ là một tư tưởng có ý nghĩa lịch sử, mà còn được minh chứng bằng chính cuộc đời Người - một cuộc đời sống thanh cao, giản dị, dành trọn cho nước, cho dân và hy sinh đến tận cùng vì sự nghiệp cách mạng.

Người đã đi xa nhưng sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của Người vẫn trường tồn cùng dân tộc,” Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đồng thời cho rằng mỗi độ Thu về, giữa sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trên mọi miền đất nước, niềm tự hào về một Việt Nam độc lập càng hòa quyện với nỗi nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, những năm qua, Nghệ An đã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ và an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao.

Những kết quả đạt được là nền tảng để Nghệ An tiếp tục hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với truyền thống quê hương Xô viết anh hùng, với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự kỳ vọng của Trung ương, Nhà nước và nhân dân.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An nguyện tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề ra.

Mục tiêu đưa Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia không chỉ là yêu cầu phát triển mà còn là hành động thiết thực để tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân và các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân...

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu các dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, Hà và đông đảo người dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

81 năm Quốc khánh 2/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh Sáng 2/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và nhân dân Việt Nam.

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