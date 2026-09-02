Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và những điểm hẹn của tuổi trẻ

Ngày 2/9/2026, tại nhiều địa phương trên cả nước, đoàn viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và sinh hoạt truyền thống nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.

Từ các di tích lịch sử, khu tưởng niệm đến cơ quan, đơn vị, Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tạo nên một hoạt động chung của tuổi trẻ trong ngày lễ lớn của đất nước.

Những điểm chào cờ gắn với lịch sử và truyền thống

Hoạt động diễn ra gồm nghi thức hát Quốc ca và sinh hoạt truyền thống về Ngày Quốc khánh được khuyến khích triển khai đến cấp chi đoàn. Cách tổ chức tại các địa phương có sự khác nhau, gắn với điều kiện và những địa điểm mang dấu ấn lịch sử, văn hóa của từng vùng.

Tại Tuyên Quang, hơn 10.000 đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ chào cờ, hát Quốc ca và sinh hoạt truyền thống tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, trụ sở cơ quan hành chính và các mốc giới trên địa bàn. Hình thức tổ chức trải rộng ở nhiều địa điểm đã tạo nên sự hưởng ứng đồng loạt trong toàn tỉnh.

Tại Tây Ninh, Lễ chào cờ được tổ chức tại Khu tưởng niệm 42 liệt sỹ Tiểu đoàn Đồng Nai. Cùng với nghi thức chào cờ, đoàn viên, thanh niên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và tham gia sinh hoạt chuyên đề về truyền thống, lịch sử Ngày Quốc khánh và lịch sử khu tưởng niệm.

Tại Cần Thơ, nhiều cơ sở Đoàn tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. Hoạt động được triển khai tại nhiều cơ sở, tạo sự hưởng ứng rộng hơn thay vì chỉ tập trung vào một chương trình cấp thành phố.

Nhân dân thực hiện nghi thức chào cờ, hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời khắc Quốc ca vang lên hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Trong khi đó, tại Hà Nội, hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô trong dịp Quốc khánh có điểm nhấn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. 200 đoàn viên, thanh niên ưu tú có mặt tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 tạo nên một sự kết nối trực tiếp giữa nghi thức của hiện tại với thời khắc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử dân tộc.

Trước đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Đây là không gian công cộng quen thuộc với người dân Thành phố nhưng cũng gắn với những dấu tích của cuộc đấu tranh và sự hy sinh trong chiến tranh. Chương trình kết hợp Lễ chào cờ với giao lưu nhân chứng, tìm hiểu lịch sử, qua đó tạo thêm chiều sâu cho hoạt động.

Những cách làm trên cho thấy Lễ chào cờ không được tổ chức theo một khuôn mẫu duy nhất. Cùng thực hiện nghi thức chung trong ngày Quốc khánh, song mỗi địa phương lựa chọn một không gian và cách gắn kết với lịch sử riêng.

Việc đưa hoạt động đến các di tích, địa chỉ đỏ hay khu tưởng niệm cũng tạo thêm nội dung cho Lễ chào cờ. Người tham gia không chỉ thực hiện nghi thức hát Quốc ca mà có điều kiện tìm hiểu về lịch sử của chính địa phương, vùng đất nơi mình sinh sống.

Đây là điểm đáng chú ý của hoạt động. Một nghi thức vốn quen thuộc được đặt trong những không gian cụ thể, gắn với những câu chuyện, nhân vật và sự kiện lịch sử cụ thể.

Lễ thượng cờ chào mừng Tết Độc lập năm 2026 tại Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Tại một khu tưởng niệm, Lễ chào cờ có thể gắn với hoạt động tri ân. Ở một địa chỉ đỏ, đó là dịp tìm hiểu về truyền thống cách mạng. Tại các khu vực biên giới, hoạt động lại gợi nhắc rõ hơn về ý thức chủ quyền quốc gia. Cùng một nghi thức, nhưng cách tổ chức phù hợp với từng địa phương đã tạo ra những nội dung giáo dục khác nhau.

Thực tế này cũng cho thấy xu hướng đổi mới trong tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống đối với thanh niên. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền, sinh hoạt chính trị, nhiều hoạt động được đưa đến các địa chỉ cụ thể để người trẻ trực tiếp tham gia và trải nghiệm.

Đưa giáo dục lòng yêu nước gần hơn với đời sống

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là một hoạt động trong Chiến dịch truyền thông cùng tên do Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thông điệp xuyên suốt của chiến dịch là “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Yêu Tổ quốc bằng hành động,” khuyến khích đoàn viên, hội viên, thanh niên thể hiện tình yêu quê hương, đất nước thông qua những việc làm cụ thể trong học tập, lao động, công tác và đời sống hằng ngày.

Đặt trong mục tiêu đó, Lễ chào cờ là một hoạt động mang tính khởi đầu, tạo không khí và sự kết nối trong ngày lễ lớn. Phần quan trọng hơn nằm ở việc tiếp nối những cảm xúc, nhận thức được khơi dậy bằng các hành động cụ thể. Đây cũng là điểm khác trong cách tiếp cận giáo dục lòng yêu nước hiện nay. Việc tìm hiểu lịch sử vẫn cần thiết nhưng mục tiêu không dừng ở việc thanh niên biết về lịch sử. Vấn đề đặt ra là những hiểu biết đó được chuyển hóa như thế nào trong đời sống hôm nay.

Hình ảnh ấy sau đó tiếp tục được lan tỏa trên không gian mạng. Theo kế hoạch chiến dịch, các đơn vị được khuyến khích ghi hình, chụp ảnh và chia sẻ hoạt động với hashtag thống nhất.

Việc kết nối hoạt động trực tiếp với truyền thông số cũng là một trong những cách thức được sử dụng để mở rộng phạm vi tiếp cận của chiến dịch. Một người trẻ có thể thể hiện trách nhiệm với đất nước bằng việc học tập nghiêm túc, làm tốt công việc chuyên môn, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện hay đóng góp cho cộng đồng.

Thông điệp “Yêu Tổ quốc bằng hành động” vì vậy đặt trọng tâm vào trách nhiệm của từng cá nhân. Thay vì một khái niệm chung, tình yêu đất nước được gắn với câu hỏi cụ thể: Mỗi người đang làm gì và có thể đóng góp gì.

Trang nghiêm nghi lễ chào cờ nhằm thể hiện niềm tự hào, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập-tự do của Tổ quốc. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với 5 nhóm nội dung của Chiến dịch “Tôi yêu Tổ quốc tôi,” gồm “Tôi nhớ,” “Tôi tự hào,” “Tôi gìn giữ,” “Tôi hành động” và “Tôi dựng xây.”

Các nội dung trải từ tìm hiểu lịch sử, truyền thống đến bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa, tham gia hoạt động cộng đồng, học tập, lao động, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Trong đó, “Tôi nhớ” và “Tôi tự hào” gắn với nhận thức và tình cảm; “Tôi gìn giữ,” “Tôi hành động,” “Tôi dựng xây” hướng nhiều hơn đến trách nhiệm và việc làm cụ thể. Cách phân nhóm cho thấy mạch nội dung của chiến dịch đi từ nhận thức về lịch sử, đất nước đến trách nhiệm của người trẻ trong hiện tại.

Từ thực tế tổ chức Lễ chào cờ tại các địa phương, có thể thấy việc lựa chọn không gian cũng góp phần làm rõ cách tiếp cận này. Khi hoạt động được tổ chức ở những địa điểm gắn với lịch sử địa phương, nội dung giáo dục không còn tách rời không gian thực tế.

Đây là cách làm cần được tiếp tục khai thác trong công tác thanh niên. Những giá trị như lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc hay trách nhiệm công dân vốn có nội hàm rộng.

Nếu chỉ truyền đạt bằng những khái niệm chung, hiệu quả tiếp nhận có thể hạn chế. Khi được đặt trong những hoạt động cụ thể, những câu chuyện cụ thể và không gian cụ thể, việc tiếp nhận trở nên trực quan hơn.

Thực tế từ các địa phương trong sáng 2/9 cho thấy hoạt động chung hoàn toàn có thể được tổ chức với những cách làm khác nhau. Chính sự chủ động của cơ sở là yếu tố giúp tránh tình trạng các hoạt động mang tính hình thức hoặc lặp lại.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cũng đặt ra một vấn đề rộng hơn đối với công tác giáo dục thanh niên: Làm thế nào để những giá trị truyền thống được truyền tải phù hợp với đời sống của thế hệ trẻ.

Câu trả lời không nằm ở việc thay thế hoàn toàn những hình thức giáo dục cũ, mà cần kết hợp giữa thông tin, trải nghiệm và hành động. Người trẻ cần được cung cấp kiến thức, được trực tiếp trải nghiệm và quan trọng hơn là có môi trường để thực hành trách nhiệm của mình.

Điều còn lại sau buổi lễ là cách mỗi người tiếp tục thể hiện tình yêu Tổ quốc trong cuộc sống thường ngày. Bởi với thanh niên, lòng yêu nước không chỉ được thể hiện trong những thời khắc trang trọng hay ngày lễ lớn, mà còn nằm trong thái độ học tập, lao động, ý thức với cộng đồng và trách nhiệm đối với công việc mình đang làm./.

Gần 1.500 người tham dự lễ chào cờ đặc biệt ở Đất Mũi ngày Quốc khánh Sáng 2/9, tại Cột cờ Hà Nội-Mũi Cà Mau, lá đại kỳ rộng 2.025m2 tung bay trong lễ chào cờ, thượng cờ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, đồng thời xác lập Kỷ lục “Lá đại kỳ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam”.