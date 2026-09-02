Ảnh hưởng bão số 5, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có sóng cao tới 5m

Theo bản tin lúc 14 giờ ngày 2/9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 5 vẫn giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 3-5m.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc-117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h.

Đến 13 giờ ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc-117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 4/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc-115,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 5/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc-113,9 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72-96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 4-6m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển dị thường, khả năng mạnh lên thành bão vào ngày 1/9 Áp thấp nhiệt đới này được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, sau đó là Đông Đông Bắc, ngược ra khu vực Bắc Biển Đông, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.