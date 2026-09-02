Bão số 5 có xu hướng di chuyển về đất liền ven biển Quảng Đông, Trung Quốc

Theo bản tin lúc 11 giờ ngày 2/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 không thay đổi hướng di chuyển, cường độ, bão có xu hướng di chuyển về đất liền ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Theo đó, hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc-117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h.

Đến 10 giờ ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc-117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 10 giờ ngày 4/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc-115,4 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 10 giờ ngày 5/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc-113,9 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5-10km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10 km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 4-6m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dao động ở mức báo động 1-báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã: Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, các khu vực trũng thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1./.

Bão số 5 gây sóng cao, biển động, cảnh báo nguy hiểm cho tàu thuyền Vùng biển phía Bắc Bắc Biển Đông đang có gió mạnh, sóng cao 3-5m; khu vực gần tâm bão sóng cao 4-6m, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có thể chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh.