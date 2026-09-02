Những đóa sen thành kính dâng Người trong ngày Tết Độc lập

Trong không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh 2/9/2026, dòng người từ nhiều miền quê trở về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày giỗ lần thứ 57 của Người.

Những đóa sen hồng được nâng niu đặt lên ban thờ như gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với vị lãnh tụ kính yêu.

Làng Sen rực sắc cờ hoa, đón dòng người về thăm quê Bác

Ngay từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn về Làng Sen, quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Từng đoàn người nối nhau về Khu di tích, trong đó có nhiều gia đình, người cao tuổi, đoàn viên, thanh niên và các em nhỏ.

Trong dòng người ấy, những bó sen mang vẻ đẹp giản dị, thanh khiết xuất hiện ở nhiều nơi. Người cầm một bó sen hồng, người mang bình hoa nhỏ, có gia đình chuẩn bị những lễ vật đơn sơ để dâng lên Người.

Năm nay, ngày giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tức ngày 21/7 âm lịch, trùng với Quốc khánh 2/9. Sự trùng hợp đặc biệt khiến không gian Làng Sen vừa rộn ràng sắc màu Tết Độc lập, vừa lắng lại trong niềm xúc động và tưởng nhớ.

Từ những ngày trước Quốc khánh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã được chỉnh trang, chuẩn bị các điều kiện để đón lượng lớn người dân và du khách về thăm quê Bác. Các tuyến đường, khuôn viên di tích được vệ sinh, chăm sóc cây xanh, sắp xếp cảnh quan; cờ Tổ quốc, panô, ápphích và các điểm trang trí được bố trí phù hợp với không gian di tích. Đặc biệt, hình ảnh hoa sen được tăng cường trong khuôn viên, tạo điểm nhấn gắn với biểu tượng quen thuộc của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian Làng Sen vừa rộn ràng sắc màu Tết Độc lập, vừa lắng lại trong niềm xúc động và tưởng nhớ. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, cho biết dịp Quốc khánh năm nay, đơn vị chú trọng đổi mới không gian trưng bày, đồng thời chuẩn bị thêm các nội dung trang trí, đặc biệt là trưng bày sen từ khu vực cổng vào nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan của nhân dân và du khách.

Cùng với chỉnh trang cảnh quan, công tác đón tiếp, hướng dẫn khách được đơn vị đặc biệt quan tâm. Lực lượng cán bộ, nhân viên được phân công trực tại các điểm đón tiếp, khu vực tưởng niệm, điểm tham quan; đội ngũ thuyết minh viên được bố trí phù hợp để hướng dẫn các đoàn khách.

Không chỉ cung cấp thông tin những thuyết minh viên còn được xem là cầu nối giúp du khách cảm nhận rõ hơn câu chuyện về gia đình, quê hương, tuổi thơ của Bác và tình cảm của Người đối với quê hương Nghệ An. Không gian quê Bác vì thế được chuẩn bị không chỉ đẹp hơn mà còn phải giữ được nét bình dị, trang nghiêm vốn có.

Trọn vẹn tấm lòng thành kính

Với người dân Kim Liên, ngày 21/7 âm lịch hằng năm là một ngày đặc biệt. Bác đã đi xa 57 năm, nhưng trong ký ức của người dân quê Người, tình cảm dành cho Bác vẫn gần gũi như đối với một người thân trong gia đình.

Trong ngày giỗ, nhiều gia đình ở Kim Liên cùng chuẩn bị hoa, hương và những lễ vật giản dị để tưởng nhớ Người. Có người đến khu di tích từ sáng sớm, có người tranh thủ sau giờ làm việc, nhưng tất cả đều chung một mong muốn được thắp nén hương, dâng bó hoa lên Người.

Bà con địa phương cũng xem việc giữ gìn cảnh quan, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhắc nhở du khách giữ gìn sự tôn nghiêm tại khu di tích là trách nhiệm của chính mình.

Với những người sinh ra trên quê hương Người, việc đón khách về thăm quê Bác cũng không chỉ là nhiệm vụ của khu di tích. Mỗi người dân đều mong muốn du khách khi đến Kim Liên sẽ cảm nhận được sự chân thành, mộc mạc của vùng quê đã nuôi dưỡng tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ người dân địa phương, những ngày này Khu di tích Kim Liên đón rất đông du khách từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Có người đã nhiều lần về quê Bác, nhưng cũng có những gia đình lần đầu đặt chân đến Kim Liên. Nhiều phụ huynh đưa con về để các em được tận mắt nhìn thấy ngôi nhà tranh, hàng cau, giếng nước, những hiện vật gắn với tuổi thơ của Bác.

Dòng người từ nhiều miền quê trở về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An để thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày giỗ lần thứ 57 của Người. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Với nhiều du khách, đến Kim Liên không chỉ để tham quan một di tích lịch sử, đó còn là hành trình trở về với cội nguồn, tìm hiểu về gia đình, quê hương và những năm tháng tuổi thơ của một con người sau này trở thành vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ, những câu chuyện được kể ngay tại nơi Bác từng sống giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn. Những trang sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh được nối với hình ảnh thực tế của mái nhà tranh, khu vườn, hàng cau, những vật dụng sinh hoạt giản dị.

Chị Vũ Thanh Thảo, một du khách ở Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết chị muốn đưa con đến tận nơi, được nhìn hình ảnh, nghe kể chuyện để các con có cảm nhận sâu sắc hơn về Bác và ngày Quốc khánh.

Chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi trở lại Kim Liên đúng dịp Quốc khánh năm nay, ông Trần Tuấn, 72 tuổi quê Phú Thọ bày tỏ, năm nay ngày Quốc khánh trùng với ngày giỗ Bác nên ông cảm thấy rất xúc động.

Dịp này, Khu di tích cũng chú trọng các nội dung trưng bày, giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian “Hành trình theo chân Bác” với hình ảnh, tư liệu, hiện vật góp phần giúp khách tham quan có thêm những góc nhìn về hành trình từ quê hương Nghệ An đến con đường cách mạng của Người.

57 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, người dân về Kim Liên mang theo những bó hoa sen, những nén hương thơm và lòng thành kính. Người dân Kim Liên đón khách bằng tình cảm của những người con quê Bác; du khách trở về mang theo niềm xúc động, biết ơn.

Và giữa sắc đỏ của Quốc kỳ, sắc hồng của sen, mỗi người khi trở về Làng Sen hôm nay đều có chung một cảm xúc: Lòng thành kính và biết ơn đối với Người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân./.

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An Ngày 2/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tham dự lễ dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên.