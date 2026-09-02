Người dân hối hả đổ về các cửa ngõ Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Trước nguy cơ ùn tắc khi người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ, lực lượng chức năng đã triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông, tập trung tại các tuyến cửa ngõ và nút giao trọng điểm.

Chiều 2/9, nhiều người dân tại các tỉnh đã trở lại Thủ đô Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, tại các khu vực cửa ngõ Thủ đô, lượng phương tiện giao thông tăng cao nhưng chưa ghi nhận tình trạng tắc nghẽn.

Tại nút giao cao tốc Hải Phòng-Hà Nội và tuyến đường Cổ Linh hướng vào trung tâm thành phố, từ 2 giờ 30 chiều, mật động giao thông đông đúc, các xe nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Nút giao Giải Phóng-Đỗ Mười, hướng vào trung tâm thành phố đầu giờ chiều 2/9, giao thông đông đúc nhưng chưa có hiện tượng tắc nghẽn cục bộ.

Trước nguy cơ ùn tắc khi người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, lực lượng chức năng đã triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa, tập trung tại các tuyến cửa ngõ và nút giao trọng điểm.

Tại nút giao Vành đai 2-Đàm Quang Trung đi cầu Vĩnh Tuy vào thành phố, lượng xe cộ cũng tương đối đông đúc.

Khu vực này hiện đang có chỉnh trang hạ tầng, ít nhiều gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân trên các tuyến đường.

Dự báo lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội tăng cao trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ, Công an thành phố Hà Nội hạn chế xe tải lớn tại hai nút giao gần bến xe Nước Ngầm và đường Cổ Linh.

Phương án tổ chức, phân luồng áp dụng từ 10 giờ đến 22 giờ ngày 2/9. Trong khoảng thời gian này, lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức phân luồng từ xa và hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông qua hai nút giao trọng điểm.

Đồng thời, cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với công an các địa phương tăng cường điều tiết ngay từ các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ, kịp thời thay đổi phương án nếu lượng xe tăng đột biến để ngăn chặn ùn tắc kéo dài.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, các tài xế xe tải trọng lớn chủ động cập nhật thông tin phân luồng và chọn lộ trình thay thế phù hợp.

Người dân trở lại Thủ đô trong chiều và tối nay chủ động thời gian, đi đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không chuyển làn tùy tiện hoặc chiếm dụng làn dừng khẩn cấp./.

Giao thông cửa ngõ Thủ đô đông đúc trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ Lễ 2/9 Kết thúc kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, người dân hối hả trở lại Thủ đô, các cửa ngõ vào Hà Nội giao thông đông đúc nhưng không xảy ra ùn tắc cục bộ.