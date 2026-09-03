Từ 4/9, Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm giao thông trong học sinh

Nhằm lập lại trật tự, kỷ cương ngay từ đầu năm học mới, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân, kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút, ngày 4/9.

Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 437/KH-CAHN về việc đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, phụ huynh học sinh và phương tiện đưa đón học sinh trong năm học 2026-2027.

Theo thống kê, trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 114 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm 46 người tử vong và 84 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 17,39%, số người tử vong giảm 13,21% và số người bị thương giảm 21,5%.

Mặc dù tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, số vụ việc và số người tử vong vẫn ở mức cao, cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông đối với học sinh còn hiện hữu.

Công an thành phố Hà Nội xác định việc kiểm tra, xử lý phải được tiến hành quyết liệt, thường xuyên, liên tục, đồng thời gắn với tuyên truyền, giáo dục phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Kế hoạch được thực hiện từ ngày 4/9/2026 đến hết ngày 14/3/2027, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 4/9 đến hết ngày 2/10, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm gắn với tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Giai đoạn 2, từ ngày 3/10/2026 đến hết ngày 14/3/2027, hoạt động kiểm tra, xử lý tiếp tục được duy trì nhằm ngăn vi phạm tái diễn phức tạp.

Đúng 6 giờ 30 phút ngày 4/9, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã sẽ đồng loạt ra quân. Địa bàn kiểm soát tập trung tại các tuyến giao thông chính trong đô thị, quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã, liên thôn; khu vực cổng trường và những địa điểm thường xuyên có thanh, thiếu niên tụ tập, vi phạm.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; phụ huynh, người giám hộ, người giao phương tiện; chủ phương tiện và người điều khiển ô tô vận chuyển, đưa đón học sinh.

Các hành vi bị tập trung xử lý gồm: Điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; vượt đèn đỏ; đi ngược chiều; chạy dàn hàng ngang; bấm còi, rú ga; chạy xe bằng một bánh; lạng lách, đánh võng; tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; tự ý thay đổi kết cấu, “độ,” “chế,” “kích tốc,” “mở tốc” phương tiện; dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè trái quy định.

Đáng chú ý, Công an thành phố yêu cầu xử lý nghiêm phụ huynh, người giám hộ hoặc người quản lý phương tiện có hành vi giao xe, để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Khi giải quyết các vụ tai nạn liên quan đến người chưa đủ điều kiện lái xe, cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông làm rõ nguồn gốc phương tiện, người giao xe và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Đối với học sinh vi phạm, lực lượng chức năng gửi thông báo đến nhà trường để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp.

Quá trình kiểm tra, xử lý phải bảo đảm quyền trẻ em, tránh gây ảnh hưởng không cần thiết đến tâm lý học sinh. Những trường hợp cản trở, chống đối người thi hành công vụ hoặc có hành vi vi phạm khác sẽ được ghi nhận đầy đủ để xử lý theo quy định.

Công an cấp xã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện của học sinh tại bãi để xe trong trường và khu vực cổng trường. Nhà trường được đề nghị không trông, giữ xe mô tô của học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển; các hộ dân xung quanh trường phải cam kết không nhận trông giữ loại phương tiện này. Những điểm trông giữ xe tự phát vi phạm sẽ bị xử lý quyết liệt.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt xe đưa đón học sinh. Lực lượng chức năng tập trung xử lý xe chở quá số người; không có hoặc sử dụng phù hiệu hết giá trị; không bảo đảm điều kiện về hợp đồng vận tải, người lái, người quản lý trên xe, dây đai an toàn và ghế ngồi phù hợp.

Các phương tiện không có hoặc không bảo đảm hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, camera ghi nhận hình ảnh trẻ em, thiết bị cảnh báo và chống bỏ quên học sinh cũng thuộc diện kiểm tra. Xe chuyên chở trẻ em mầm non, học sinh không bảo đảm màu sơn, biển báo và dấu hiệu nhận biết theo quy định sẽ bị xử lý.

Bên cạnh đường bộ, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tại các điểm giao cắt đường bộ-đường sắt, khu vực trường học gần đường sắt; các bến thủy, tuyến đường thủy thường xuyên vận chuyển học sinh.

Những vi phạm về hành lang an toàn đường sắt, chở quá số người, không trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh hoặc sử dụng phương tiện không đủ điều kiện đưa đón học sinh sẽ được tập trung xử lý.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương, nhà trường và các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Các vụ vi phạm, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh và hậu quả pháp lý của hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển sẽ được xây dựng thành video, trình chiếu tại các cuộc họp phụ huynh. Học sinh, phụ huynh, tổ chức và cá nhân tham gia đưa đón học sinh được yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và các đội thanh niên tình nguyện tiếp tục được duy trì, nhân rộng. Công an thành phố cũng kiến nghị đưa việc giáo dục pháp luật về giao thông vào tiêu chí thi đua của cơ sở giáo dục và đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh trong từng học kỳ, năm học.

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu công an cấp xã tổ chức thực hiện kế hoạch nghiêm túc, thực chất, bám sát địa bàn. Trường hợp để vi phạm của học sinh, phụ huynh diễn ra phổ biến, kéo dài hoặc thường xuyên xảy ra ùn tắc tại cổng trường mà không có giải pháp khắc phục hiệu quả, Trưởng Công an cấp xã phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công an thành phố./.