Kiểm tra, xử lý 2.100 học sinh và phụ huynh vi phạm an toàn giao thông

Tin từ Cục Cảnh sát giao thông sáng 27/11 cho biết, ngày 26/11, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đã phát lệnh kiểm tra chuyên đề học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông và hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, trong cùng một thời điểm trên toàn quốc.

Trong 2 ca công tác (từ 11 giờ - 13 giờ 30 và từ 16 giờ -17 giờ 30) ngày 26/11, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 2.100 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông (1.944 học sinh; 156 phụ huynh chở học sinh), tạm giữ 848 phương tiện.

Trong số các trường hợp vi phạm, phát hiện có 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (1 học sinh tại Quảng Ngãi; 1 phụ huynh tại Quảng Ninh); 28 học sinh chạy quá tốc độ; 9 trường hợp (6 học sinh, 3 phụ huynh chở quá số người quy định); 496 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện (đã lập biên bản 211 trường hợp phụ huynh về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, đang tiếp tục xác minh để xử lý 285 trường hợp); 1 học sinh không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (Phú Thọ); 3 học sinh không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông (Lâm Đồng, Lào Cai, Ninh Bình).

Bên cạnh đó, có 845 trường hợp vi phạm về đội mũ bảo hiểm (704 học sinh, 141 phụ huynh); 736 trường hợp không có gương chiếu hậu (716 học sinh, 20 phụ huynh); 7 học sinh sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; 26 phụ huynh điều khiển xe không có giấy phép lái xe; 6 học sinh đi ngược chiều của đường một chiều; 69 học sinh đi không đúng phần đường, làn đường; 1 học sinh điều khiển xe chạy bằng 1 bánh (Lào Cai); 2 học sinh tụ tập gây rối trật tự công cộng (Đà Nẵng); 6 học sinh cất giấu hung khí trên phương tiện (Thanh Hóa) và 632 trường hợp vi phạm khác.

Riêng tại Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 285 trường hợp (trong đó có 243 học sinh, 42 phụ huynh), phạt tiền ước tính gần 300 triệu đồng, tạm giữ 129 phương tiện. Các lỗi vi phạm gồm: Chở quá người (2 trường hợp), chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô (66 trường hợp), vi phạm về đội mũ bảo hiểm (206 học sinh, 42 phụ huynh), không gương chiếu hậu (61 học sinh, 2 phụ huynh), sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện (1 học sinh), không có giấy phép lái xe (1 học sinh, 2 phụ huynh)…

Lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương đã thông báo về 228 gia đình, 871 nhà trường, 150 Công an cấp xã để phối hợp xử lý, quản lý học sinh vi phạm và tiếp tục thực hiện với các trường hợp còn lại./.

Phú Thọ: Tăng cường xử lý học sinh vi phạm giao thông Phú Thọ tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ở học sinh như điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng... từ ngày 01-30/9.