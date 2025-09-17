Phú Thọ: Tăng cường xử lý học sinh vi phạm giao thông

Phú Thọ tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ở học sinh như điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng... từ ngày 01-30/9.

Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm 2025, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, như: trường học, ngã 3, ngã tư, các điểm giao cắt trên địa bàn vào các khung giờ cao điểm; tổ chức phân luồng giao thông.

Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh như điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, lạng lách, đánh võng, đi hàng 2 hàng 3...; thực trạng phụ huynh giao xe cho học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; hoạt động của xe ôtô đưa đón học sinh tại các trường học.

Tiếp tục phối hợp với các nhà trường duy trì và mở rộng các điểm “Cổng trường an toàn giao thông,” kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến học sinh và phụ huynh về kỹ năng tham gia giao thông nhằm tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh cho học sinh. Thời gian thực hiện cao điểm kế hoạch từ ngày 01-30/9/2025.