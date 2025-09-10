Lâm Đồng: Xử lý nghiêm tình trạng xe công vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông

Ngày 10/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã ký văn bản số 3054/UBND-XDCT ngày 8/9/2025 gửi các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương yêu cầu chấn chỉnh và thực hiện giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm quy định nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm tất cả trường hợp cán bộ công chức, viên chức, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông.

Các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, nhất là đối với hoạt động kinh doanh vận tải và việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh khi vừa khai giảng năm học mới.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo các đơn vị xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, nhất là đối với xe công vụ (xe biển số xanh) vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, sử dụng còi, đèn ưu tiên không đúng quy định; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm các lỗi dẫn đến tai nạn giao thông.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng nghiêm cấm các cơ quan, ban, ngành lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên không đúng quy định; nghiêm cấm người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương can thiệp vào quá trình xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Công an tỉnh Lâm Đồng tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Đối với hệ thống hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông tại tỉnh để kịp thời khắc phục những điểm bất hợp lý trong công tác tổ chức giao thông; chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng cầu, đường và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công, xây dựng.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông tại tỉnh vẫn xảy ra phổ biến, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Số người chết do tai nạn giao thông trong tháng 7/2025 là 45 người, tăng 12,5% so cùng kỳ năm trước.

Qua ghi nhận của hệ thống camera giám sát giao thông và phản ánh của người dân, thời gian qua, nhiều trường hợp xe công vụ (xe biển số xanh) thuộc các đơn vị ở tỉnh Lâm Đồng vi phạm quy định về giao thông đường bộ.

Nhiều đơn vị thi công các công trình cầu, đường tại tỉnh Lâm Đồng chậm tiến độ, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông (điển hình như các dự án khu vực nội thị thành phố Đà Lạt cũ, Quốc lộ 28B)./.

