Phương tiện xếp hàng dài chờ qua phà Cát Lái về Thành phố Hồ Chí Minh chiều 2/9

Trong chiều 2/9, ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, các tuyến đường cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản thông thoáng, chỉ ùn nhẹ một số thời điểm khi phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại một số nút giao.

Riêng khu vực phà Cát Lái, nối Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai, lượng phương tiện tăng cao, khiến người dân phải xếp hàng dài chờ qua phà giữa trời nắng.

Ghi nhận tại bến phà Cát Lái, từ hơn 14 giờ, dòng phương tiện đổ về bến rất đông, nhất là ôtô. Các xe nối đuôi nhau xếp hàng dài chờ qua phà. Trên đường Lý Thái Tổ (xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai) hướng về bến phà Cát Lái, tình trạng ùn ứ xảy ra nghiêm trọng ở làn ôtô, kéo dài gần 2 km.

Dịp lễ năm nay, người dân lưu thông qua phà Cát Lái trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ có xu hướng trở về sớm hơn. Các phà được vận hành hết công suất để đáp ứng nhu cầu đi lại.

Theo anh Nguyễn Thanh Tùng (ngụ phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh), do vào các dịp lễ, phà Cát Lái thường ùn ứ vào chiều tối nên gia đình anh quyết định trở về sớm để tránh kẹt xe. Tuy nhiên, chưa đến 15 giờ, khu vực phà đã rất đông, gia đình anh phải xếp hàng chờ hơn 30 phút mới đến lượt lên phà.

Nhân viên bến phà Cát Lái trực tiếp bán vé cho khách ngay trên đường. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành bến phà Cát Lái và Bình Khánh), ngày thường, phà Cát Lái phục vụ khoảng 36.000 lượt khách; trong đó có khoảng 1.500 lượt ôtô.

Dịp lễ Quốc khánh, lượng khách tăng lên bình quân 48.000 lượt/ngày; trong đó có khoảng 2.200 lượt ôtô. Để đáp ứng nhu cầu đi lại, đơn vị vận hành 7 phà có tải trọng từ 60-200 tấn, với 240 chuyến đôi/ngày.

Trong khi đó, bến phà Bình Khánh, kết nối khu vực Cần Giờ với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, trong dịp lễ phục vụ bình quân khoảng 33.000 lượt khách/ngày, trong đó có khoảng 4.000 lượt ôtô. Bến phà đang vận hành 8 phà có tải trọng từ 60-200 tấn, với 220 chuyến đôi/ngày.

Phương tiện xếp hàng dài chờ qua phà Cát Lái chiều 2/9/2026. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Trong chiều 2/9, các tuyến đường khu vực cửa ngõ phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản thông thoáng, không xảy ra ùn ứ phương tiện. Khu vực các nút giao An Phú, Mỹ Thủy, Vành đai 2 khá thông thoáng. Các tuyến Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, Lương Định Của, Nguyễn Duy Trinh, Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định... cũng đều thông thoáng.

Cửa ngõ phía Tây cũng cơ bản thông thoáng. Các nút giao Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Hữu Trí, Bùi Thanh Khiết có lượng phương tiện đông ở một số thời điểm do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài./.

Lượng phương tiện đổ về cửa ngõ phía Đông Thủ đô tăng mạnh từ trưa ngày 2/9 Từ trưa 2/9, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, lượng phương tiện đổ về cửa ngõ phía Đông Thủ đô bắt đầu tăng mạnh.

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