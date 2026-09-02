Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn: Hợp tác kinh tế Việt Nam–Nga còn nhiều dư địa phát triển

Bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI tại Vladivostok, vùng Viễn Đông, Liên bang Nga, ngày 2/9, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhận định quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, đồng thời cho rằng hợp tác kinh tế, trong đó có lĩnh vực tài chính, vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá diễn đàn mở ra những cơ hội mới cho việc thúc đẩy hợp tác giữa khu vực Viễn Đông của Nga và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam./.