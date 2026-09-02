Rộn ràng Tết Độc lập ở các bản làng vùng cao Điện Biên

Tết Độc lập 2/9 không chỉ rộn ràng ở các đô thị mà còn lan tỏa đến những bản làng vùng cao Điện Biên.

Trong sắc cờ đỏ, đồng bào các dân tộc khoác lên mình trang phục truyền thống, hòa vào các hoạt động văn hóa, vui hội và đón du khách, cùng lan tỏa niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Từ sáng sớm, con đường dẫn về bản Tù Lu Tìa Ló, xã vùng cao Pu Nhi đã rộn ràng tiếng nói cười. Trên tuyến đường dẫn vào bản, cờ đỏ sao vàng tung bay giữa không gian núi rừng. Những gian hàng mang đậm kiến trúc truyền thống của đồng bào Mông thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trong sắc màu rực rỡ của ngày hội, những cô gái Mông trong trang phục truyền thống, người dân các bản và du khách cùng hòa vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian. Tiếng nói cười, tiếng nhạc hòa cùng không khí náo nức của ngày Quốc khánh tạo nên một Tết Độc lập đầy sắc màu nơi vùng cao.

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Nhiều hoạt động văn hóa thể thao thú vị như thi bắn nỏ, đánh Tù Lu, giao lưu văn nghệ, thi giã bánh giầy của người dân tộc Mông trong ngày khai trương bản du lịch cộng đồng Tù Lu-Tìa Ló. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Chị Thào Thị Pà Sang, người dân bản Tìa Ló cho biết, chị đã thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị trang phục và trang điểm trước khi xuống tham gia ngày hội. Chứng kiến đường làng sạch đẹp, cờ hoa rực rỡ cùng đông đảo người dân và du khách hội tụ, chị cảm nhận rõ không khí vui tươi, phấn khởi của ngày Tết Độc lập.

Niềm vui của người dân Pu Nhi trong ngày Quốc khánh năm nay càng được nhân lên khi mô hình du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló chính thức ra mắt. Đây là kết quả của quá trình nhiều năm huy động nguồn lực, sự chung tay của cộng đồng nhằm từng bước tạo diện mạo mới cho bản làng vùng cao.

Bản Tù Lu Tìa Ló hiện có 161 hộ với 781 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Từ một địa bàn chủ yếu phát triển nông, lâm nghiệp, người dân đang từng bước chuyển dịch theo hướng gắn sản xuất với thương mại, dịch vụ và du lịch.

Để xây dựng diện mạo mới cho bản làng, năm 2024, địa phương đầu tư hơn 170 triệu đồng xây dựng cổng chào. Năm 2025, tiếp tục đầu tư hơn 7,1 tỷ đồng xây dựng nhà trưng bày, các phòng giới thiệu sản phẩm, sân khấu, hệ thống điện chiếu sáng và một số hạng mục kỹ thuật. Người dân cũng đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động và 150 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để xây dựng nhà văn hóa.

Nhiều gia đình trong bản Tìa Ló chủ động trang trí nhà cửa, trồng cây cảnh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp để sẵn sàng đón du khách. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Đến nay, bản có 15 hộ dân đã đăng ký làm du lịch cộng đồng, trong đó có 5 hộ phát triển mô hình homestay quy mô nhỏ. Những nét văn hóa đặc sắc như: Trang phục truyền thống, phong tục tập quán, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian và ẩm thực của đồng bào Mông đang từng bước trở thành những sản phẩm phục vụ du khách.

Theo ông Đinh Quang Bạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pu Nhi, việc ra mắt Khu du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló đúng dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 có ý nghĩa đặc biệt. Đây là kết quả của quá trình huy động sức dân và các nguồn lực đầu tư để từng bước hoàn thiện mô hình du lịch cộng đồng.

Việc phát triển du lịch được kỳ vọng sẽ giúp người dân có thêm sinh kế, tăng thu nhập, đồng thời tạo động lực để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Từ những phong tục, sản vật và không gian sinh hoạt vốn gắn bó với đời sống hằng ngày, người dân đang từng bước biến bản sắc văn hóa thành nguồn lực cho phát triển.

Không khí vui tươi, phấn khởi hiện rõ trên từng khuôn mặt của du khách và nhân dân khi tham dự sự kiện. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Giữa không gian ngày hội, hoạt động giã bánh dày thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Tiếng chày đều đặn vang lên, người già và người trẻ cùng tham gia, tạo nên một không gian văn hóa cộng đồng đầy sức sống.

Theo anh Vừa A Sếnh, người dân bản Tù Lu Tìa Ló, bánh dày là món ăn truyền thống của đồng bào Mông, thường được làm trong các dịp lễ, Tết để tưởng nhớ tổ tiên và gìn giữ bản sắc văn hóa. Những năm gần đây, hoạt động giã bánh dày được tổ chức trong các ngày hội của bản, vừa tạo không khí vui tươi, vừa giúp du khách trực tiếp trải nghiệm văn hóa truyền thống của người dân địa phương.

Không chỉ người dân Pu Nhi, dịp Quốc khánh năm nay còn thu hút đông đảo du khách từ các địa phương lân cận tìm về các bản làng vùng cao Điện Biên. Họ đến để hòa mình vào không khí ngày hội, khám phá cảnh sắc thiên nhiên, thưởng thức sản vật địa phương và tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Ấn tượng trước không khí đón Quốc khánh ở vùng cao, ông Lê Hải Chiến, du khách đến từ phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu cho biết, dù ở những bản làng xa trung tâm, tinh thần ngày hội vẫn rộn ràng không kém các đô thị, đặc biệt là sự đoàn kết, thân thiện và niềm vui của người dân. "Đến với Điện Biên đúng dịp Quốc khánh, tôi càng cảm nhận rõ hơn giá trị của độc lập, tự do và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì đất nước," ông Lê Hải Chiến chia sẻ.

Trong những ngày này, không chỉ Pu Nhi, nhiều bản làng vùng cao Điện Biên cũng rực rỡ sắc cờ hoa. Người dân nô nức tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian. Những bộ trang phục truyền thống, tiếng khèn, tiếng hát cùng các sản vật địa phương đã tạo nên những không gian ngày hội vừa náo nức, vừa đậm đà bản sắc.

Tết Độc lập ở vùng cao Điện Biên vì thế mang một sắc thái rất riêng. Trong sắc cờ đỏ sao vàng, giữa tiếng khèn, lời ca và những bộ trang phục truyền thống, niềm vui ngày hội lớn của đất nước đang lan tỏa đến từng bản làng vùng cao./.

Những đóa sen thành kính dâng Người trong ngày Tết Độc lập Những đóa sen hồng được nâng niu đặt lên ban thờ Người tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên như gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với vị lãnh tụ kính yêu.

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