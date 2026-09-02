Cứu sống 2 nạn nhân nguy kịch trong vụ cháy tại Khu đô thị An Bình Tân

Trưa 2/9, lực lượng y tế phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời đưa 2 nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi đám cháy tại Khu đô thị An Bình Tân, tỉnh Khánh Hòa, đồng thời hồi sức thành công sau khi cả hai rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn hô hấp.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 23 phút cùng ngày, Tổng đài 115 tiếp nhận tin báo khẩn cấp về vụ cháy nhà dân tại đường T7, Khu đô thị An Bình Tân. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong ngôi nhà có 6 người; 4 người đã tự thoát nạn ra ngoài an toàn, riêng 2 người còn lại bị mắc kẹt tại khu vực tầng 2.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, kíp cấp cứu 115 gồm: Y sỹ Trần Thái Học, Điều dưỡng Trương Lý Hương Giang và lái xe Nguyễn Quang Thắng đã nhanh chóng xuất phát.

Quá trình di chuyển, kíp y tế chủ động liên hệ, phối hợp tác chiến cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (114) để sẵn sàng phương án ứng cứu.

Lực lượng chức năng kịp thời cấp cứu hai người bị ngạt trong vụ cháy ngày 2/9 tại Nha Trang. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến khoảng 11 giờ 35 phút, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, tổ chức triển khai thiết bị đưa 2 nạn nhân thoát khỏi đám cháy trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.

Nạn nhân thứ nhất là bà L.T.K (sinh năm 1952) ở trạng thái hôn mê sâu, thở ngáp, da niêm mạc nhợt nhạt, nhịp tim rời rạc rồi nhanh chóng ngừng đập; chẩn đoán ban đầu ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện do ngạt khí độc CO.

Nạn nhân thứ hai là bà L.N.H.C (sinh năm 1984) được đưa ra ngoài trong tình trạng hôn mê, ngừng tim, ngừng thở hoàn toàn và bỏng diện tích độ 2 toàn thân.

Ngay tại chỗ và trên đường chuyển viện, kíp cấp cứu đã khẩn trương thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua nội khí quản có ôxy, đưa cả 2 nạn nhân vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Sau khoảng 20 phút liên tục hồi sức tích cực, các bác sỹ đã giúp tim của cả 2 nạn nhân đập trở lại. Lãnh đạo bệnh viện cùng các khoa liên quan đã tiến hành hội chẩn chuyên sâu, chỉ định thực hiện cận lâm sàng để đánh giá tổn thương.

Hiện bệnh nhân L.T.K đã được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc; bệnh nhân L.N.H.C tiếp tục được theo dõi, điều trị bỏng và biến chứng ngạt khí./.

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