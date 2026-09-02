Quảng Ngãi: Tìm thấy ảnh chân dung và ví da tên Đinh Xuân Mễ trong mộ liệt sỹ

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, trong 2 ngày 1-2/9, quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Tơ (Quảng Ngãi), Đội lấy mẫu số 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều di vật quan trọng, trong đó có một cuốn album tên Nguyễn Văn Thuận, bức ảnh chân dung người phụ nữ và một chiếc ví da có tên Đinh Xuân Mễ.

Theo Đội lấy mẫu số 5, tại phần mộ số 32, hàng số 10, khu A, lực lượng chức năng đã tìm thấy cuốn Album còn một số hình ảnh và dòng chữ viết tay có tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn (do dòng chữ cuối đã bị nhòe theo thời gian) cùng dãy số 748903 TA 90 và tấm ảnh chân dung một người phụ nữ.

Cũng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Tơ, vào sáng 2/9, Đội lấy mẫu số 5 tiếp tục phát hiện một chiếc ví da có tên Đinh Xuân Mễ tại số mộ 12, hàng 01 khu B.

Trong các di vật được phát hiện, bức ảnh đã ố màu, nhiều chi tiết bong tróc sau thời gian dài nằm trong phần mộ. Theo nhận định của cơ quan chức năng, người phụ nữ trong ảnh có thể là thân nhân của liệt sỹ, còn chiếc ví da nhiều khả năng được viết tên của liệt sỹ.

Sau khi phát hiện, các hiện vật được ghi chép và đánh dấu cẩn thận theo từng vị trí phần mộ nhằm bảo quản để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin; đồng thời cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phục dựng lại bức ảnh phục vụ cho việc xác định danh tính liệt sỹ.

Việc bức ảnh và chiếc ví da được lưu giữ cùng hài cốt có thể là một manh mối quan trọng để thân nhân, đồng đội và người quen nhận diện, cung cấp thêm thông tin cho cơ quan chức năng.

Chiếc ví da có tên Đinh Xuân Mễ được phát hiện trong phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Tơ (Quảng Ngãi). (Ảnh: TTXVN phát)

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để rà soát, đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin liên quan đến bức ảnh và các kỷ vật được tìm thấy, với hy vọng sớm đưa tên tuổi liệt sĩ trở về cùng gia đình.

Đến hết ngày 2/9, toàn tỉnh đã tổ chức 25 đợt khảo sát, xác minh tại 15 địa bàn; quy tập được 21 hài cốt liệt sỹ.

Công tác lấy mẫu sinh phẩm được triển khai tại 88/113 nghĩa trang liệt sỹ, đang thực hiện tại 12 nghĩa trang.

Quảng Ngãi đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, các Đội lấy mẫu của tỉnh làm việc xuyên lễ với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15/9./.

Quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Tính đến ngày 26/8, đã tìm kiếm, quy tập được 917 hài cốt liệt sỹ tại các địa phương trong nước; đã lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với 159.370 mộ liệt sỹ, đạt 74,9% tiến độ.