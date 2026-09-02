Xã hội

Quảng Trị: Tiếp nhận một cá thể tê tê do người dân giao nộp

Hành động trên của người dân góp phần bảo vệ động vật hoang dã, duy trì đa dạng sinh học, đồng thời lan tỏa ý thức chung tay bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm trong cộng đồng.

Thanh Thuỷ

Chiều 2/9, Công an xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể tê tê do 2 người dân tự nguyện giao nộp.

Hiện đơn vị đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã và lực lượng kiểm lâm để thực hiện các thủ tục tiếp nhận, xử lý cá thể tê tê theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, chị Phan Thị Vân Anh (sinh năm 1998) và anh Lê Đình Giang (sinh năm 1993), cùng trú thôn 2 Nhan Biều, xã Triệu Phong mang một cá thể tê tê đến trụ sở Công an xã Triệu Phong giao nộp. Cá thể tê tê này có chiều dài khoảng 50 cm, trọng lượng khoảng 1,5 kg.

Theo chị Vân Anh, vào khoảng 22 giờ ngày 1/9, khi di chuyển trên tuyến đường Hùng Vương nối dài, thuộc phường Nam Đông Hà, chị phát hiện cá thể tê tê trên nằm trên mặt đường nhựa.

Qua tìm hiểu, nhận biết đây là động vật hoang dã thuộc diện được bảo vệ, nên chị Vân Anh và anh Giang đã đưa cá thể tê tê về chăm sóc tạm thời, sau đó mang đến cơ quan công an để giao nộp.

Tê tê thuộc nhóm IB động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Hành động trên góp phần bảo vệ động vật hoang dã, duy trì đa dạng sinh học, đồng thời lan tỏa ý thức chung tay bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm trong cộng đồng…/.

(TTXVN/Vietnam+)
#tê tê #bảo vệ động vật #Quảng Trị #động vật hoang dã #quý hiếm Quảng Trị
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