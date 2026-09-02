Dự báo đến ngày 4/9, bão số 5 khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo bản tin lúc 17 giờ ngày 2/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 vẫn giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển.

Dự báo khoảng ngày 4/9, bão khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo đó, hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc-117,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h.

Đến 16 giờ ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc-116,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 4/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc-114,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 5/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc-113 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5-10 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 4-6m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, chiều tối và tối 2/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

"Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý./.

Ảnh hưởng bão số 5, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có sóng cao tới 5m Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

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