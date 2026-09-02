Siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái tại các điểm du lịch vùng biên

Trước tình trạng du khách sử dụng thiết bị bay không người lái để ghi hình tại các điểm du lịch ngày càng phổ biến, các lực lượng chức năng xã Phố Bảng (tỉnh Tuyên Quang) đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách chấp hành quy định về hoạt động bay trong khu vực biên giới.

Dốc Thẩm Mã, Dốc Chín Khoanh là những điểm dừng chân thu hút đông du khách trên hành trình khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn. Địa hình núi non hùng vĩ, những cung đường uốn lượn qua sườn đá khiến nhiều người muốn sử dụng flycam, thiết bị bay không người lái để ghi lại hình ảnh từ trên cao.

Tuy nhiên, đây đều là những địa điểm thuộc khu vực biên giới, việc sử dụng thiết bị bay không người lái phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Để hạn chế vi phạm, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phó Bảng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã Phó Bảng trực tiếp đến các điểm du lịch, khu vực tập trung đông người để phát tờ rơi, hướng dẫn quy định về quản lý, sử dụng flycam, thiết bị bay không người lái.

Nội dung tuyên truyền được chuyển tải cụ thể tới các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, lái xe, hướng dẫn viên và du khách, giúp mọi người nhận biết những hành vi không được thực hiện cũng như mức xử phạt khi vi phạm.

Theo khoản 10, Điều 9, Nghị định số 79/2026/NĐ-CP ngày 18/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, hành vi bắn, phóng, thả hoặc điều khiển phương tiện bay trong khu vực biên giới hoặc qua biên giới trái quy định có thể bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 75 triệu đồng. Người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Ông Giàng Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phó Bảng cho biết, địa phương có nhiều cảnh quan đẹp, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu sử dụng thiết bị ghi hình từ trên cao.

Vì vậy, xã chỉ đạo các lực lượng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở tại những điểm đông du khách; đồng thời vận động các hộ kinh doanh, lái xe và hướng dẫn viên chủ động thông tin cho du khách ngay từ khi đến địa bàn. Mục tiêu là giúp mỗi người hiểu rõ đặc thù của khu vực biên giới, tránh vi phạm do thiếu thông tin.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, các lực lượng chức năng tiếp tục nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tự ý sử dụng flycam, thiết bị bay không người lái khi chưa được cấp phép.

Việc quản lý chặt chẽ thiết bị bay không người lái vừa bảo đảm hoạt động du lịch diễn ra an toàn, đúng quy định, vừa góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

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