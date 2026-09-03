Điều hành gần 13.500 chuyến bay an toàn trong 5 ngày cao điểm nghỉ lễ 2/9

Trong 5 ngày cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, sản lượng điều hành bay qua vùng trời của Việt Nam do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) điều hành có sự tăng trưởng hơn nếu so với cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo của Trung tâm Điều phối luồng không lưu, từ ngày 29/8-2/9/2026, VATM điều hành 13.482 chuyến bay, bình quân 2.696 chuyến/ngày, gồm 7.885 chuyến bay đi, đến và 5.597 chuyến bay quá cảnh. So với cùng kỳ năm 2025, tổng sản lượng tăng 1.073 chuyến, tương ứng 8,65%; trong đó chuyến bay đi, đến tăng 11,03% và chuyến bay quá cảnh tăng 5,46%.

Ngày 29/8 ghi nhận sản lượng cao nhất với 2.830 chuyến bay, tăng 260 chuyến, tương ứng 10,12% so với cùng ngày năm 2025. Trong các ngày tiếp theo, sản lượng tiếp tục duy trì ở mức cao, từ 2.590 đến 2.710 chuyến/ngày; riêng ngày 2/9 đạt 2.702 chuyến.

Tại các cảng hàng không trọng điểm, lưu lượng khai thác tập trung cao tại Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng. Tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, số lần cất, hạ cánh cao nhất là 766 lần trong ngày 29/8; mật độ khai thác trong các khung giờ cao điểm đạt khoảng 46 lần/giờ ngày 29/8, 44 lần/giờ ngày 30/8 và 48 lần/giờ ngày 31/8.

Tại Sân bay quốc tế Nội Bài, sản lượng cao nhất đạt 691 lần cất, hạ cánh ngày 29/8, với mật độ cao điểm khoảng 42-43 lần/giờ. Sân bay quốc tế Đà Nẵng duy trì sản lượng cao trong toàn kỳ, cao nhất 309 lần cất, hạ cánh ngày 1/9; trong các khung giờ cao điểm, mật độ đạt khoảng 25 lần/giờ.

“Mật độ khai thác cao tại các khu vực trọng điểm đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tổ chức điều hành bay, đặc biệt trong những khung giờ lưu lượng tăng nhanh hoặc khi năng lực khai thác bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết,” lãnh đạo VATM nhấn mạnh.

Trong kỳ nghỉ lễ, tại một số khu vực xuất hiện mưa rào, dông, mưa lớn và gió giật, ảnh hưởng đến năng lực khai thác. Tại Nội Bài, thời tiết bất lợi chiều tối 29/8 làm giảm năng lực tiếp cận, hạ cánh; tại Tân Sơn Nhất, các hiện tượng dông, mưa và gió mạnh cũng xuất hiện trong các khung giờ khai thác cao điểm.

Trong ba ngày 29-31/8, có 72 chuyến bay chịu tác động của biện pháp quản lý luồng không lưu, trong đó 55 chuyến tuân thủ thời gian cất cánh được tính toán, đạt tỷ lệ 76,4%.

Phía VATM nhấn mạnh việc điều tiết được thực hiện tại những thời điểm cần thiết nhằm cân bằng nhu cầu với năng lực khai thác, hạn chế tình trạng ùn tắc và giảm thiểu ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động bay.

Đối với Trung tâm Kiểm soát tiếp cận-tại Sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, công tác phối hợp với các cảng hàng không được tăng cường theo cơ chế phối hợp ra quyết định tại sân bay (A-CDM), góp phần tổ chức hoạt động tàu bay khởi hành phù hợp với năng lực khai thác, hạn chế ùn tắc trên đường lăn, sân đỗ. Các cơ sở điều hành bay đồng thời phối hợp với cơ sở quản lý luồng không lưu và các cơ sở kế cận để xác định các khung thời gian quá tải hoặc suy giảm năng lực do thời tiết xấu, UAV để động điều tiết hoạt động bay.

Trung tâm Điều phối luồng không lưu duy trì chế độ trực 24/24 giờ, chủ trì lập và phân phối kế hoạch quản lý luồng không lưu hằng ngày trên cơ sở phối hợp ra quyết định với các cơ sở điều hành bay, cảng hàng không và hãng hàng không nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, không xảy ra sự cố, vụ việc uy hiếp an toàn liên quan đến công tác điều phối luồng không lưu.

“Với sản lượng tăng 8,65% so với cùng kỳ năm 2025, kết quả này tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức, điều hành và phối hợp của VATM trong việc duy trì cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, liên tục và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khai thác của ngành hàng không trong giai đoạn cao điểm,” lãnh đạo VATM khẳng định./.

Quản lý bay đã điều hành hơn 578.600 chuyến bay an toàn trong 7 tháng Bên cạnh nhiệm vụ điều hành bay, VATM tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện chương trình đầu tư, nâng cấp hạ tầng và trang thiết bị kỹ thuật theo lộ trình năm nay.