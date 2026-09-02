Ninh Bình: Điểm đến văn hóa di sản bừng sáng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Từ không gian di sản Hoa Lư đến những trải nghiệm giải trí hiện đại, Ninh Bình đang tạo sức hút mới với du khách trong nước và quốc tế.

Khi màn đêm buông xuống, phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình trở nên rực rỡ với những màn trình diễn ánh sáng, pháo hoa và flyboard trên mặt nước.

Hàng nghìn du khách đã hội tụ tại đây trong không khí náo nức mừng ngày Quốc khánh 2/9, cùng trải nghiệm một không gian du lịch kết hợp giữa vẻ đẹp của vùng đất cố đô và những sản phẩm giải trí hiện đại.

Không chỉ có pháo hoa, du khách đến phố cổ Hoa Lư còn được trải nghiệm nhiều hoạt động trên mặt nước và các chương trình biểu diễn văn hóa.

Những chiếc thuyền trang trí đèn lồng nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ, trong khi phía trên là những màn trình diễn flyboard sôi động.

Sự kết hợp giữa cảnh quan, văn hóa truyền thống và hoạt động giải trí đương đại đang tạo nên một diện mạo mới cho điểm đến Ninh Bình, mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú trong cùng một hành trình./.