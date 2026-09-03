Hà Nội ngân vang những giai điệu tự hào mừng Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Mùa Thu Độc lập” diễn ra thu hút đông đảo người dân và du khách cùng hòa chung không khí kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tối 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoàn Kiếm tổ chức chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Mùa thu Độc lập” tại Vườn hoa khu vực Đền Bà Kiệu.

Do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện, chương trình gồm 3 chương: “Mùa thu lịch sử”, “Dấu ấn Thăng Long” và “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”, tạo nên hành trình nghệ thuật nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai.

Qua những ca khúc quen thuộc như “Mười chín tháng Tám”, “Người Hà Nội”, “Tiến về Hà Nội”, “Xẩm Hà Thành” cùng các tác phẩm mang hơi thở đương đại, chương trình tái hiện những ký ức hào hùng, khắc họa vẻ đẹp văn hóa Thăng Long - Hà Nội và gửi gắm niềm tin vào một Thủ đô hiện đại, năng động nhưng vẫn gìn giữ bản sắc.

Những giai điệu vang lên giữa không gian Đền Bà Kiệu không chỉ gợi nhắc giá trị của độc lập, tự do mà còn khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi thế hệ./.