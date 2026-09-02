Đánh thức di sản bằng âm nhạc và công nghệ qua Huế Wonderverse Music Fest 2026

Khép lại sau ba ngày diễn ra, Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế-Huế Wonderverse Music Fest 2026 đã mở thêm một cách tiếp cận với di sản Cố đô khi âm nhạc đương đại, nghệ thuật trình diễn và công nghệ được kết hợp trong cùng một không gian.

Từ dấu ấn của mùa đầu tiên, Huế kỳ vọng hình thành một thương hiệu lễ hội văn hóa-âm nhạc quốc tế, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm.

Từ ngày 30-8 đến 1-9, Quảng trường Hà Huy Tập trở thành điểm hội tụ của âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ trong những ngày trước và trong dịp Quốc khánh 2-9. Với chủ đề “City Awakening-Đánh thức Di sản,” Huế Wonderverse Music Fest 2026 lần đầu được tổ chức tại Huế, mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách.

Sự kiện được xây dựng không chỉ như một chương trình âm nhạc mà hướng đến một hệ sinh thái lễ hội mới, nơi di sản được kể bằng âm thanh, hình ảnh, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn. Đây cũng là bước đi mới trong định hướng đưa các giá trị văn hóa của Cố đô trở thành nguồn lực cho sáng tạo, du lịch và phát triển kinh tế văn hóa.

Di sản bước lên sân khấu hiện đại

Sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và hình ảnh tạo nên không gian trình diễn đa giác quan. (Ảnh: Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế)

Điểm nhấn của Huế Wonderverse Music Fest 2026 là hai đêm đại nhạc hội với hai chủ đề “Di sản Thức giấc” và “Di sản Hội nhập.” Nếu đêm đầu tiên tập trung tôn vinh bản sắc và tinh thần Việt Nam qua các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, đêm thứ hai mở rộng không gian âm nhạc với sự góp mặt của các DJ Việt Nam và nghệ sỹ quốc tế.

Đêm khai mạc quy tụ những nghệ sỹ được đông đảo khán giả yêu thích như Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, MONO cùng nhiều nghệ sỹ, DJ. Những chất liệu về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam được đưa vào một không gian trình diễn hiện đại, tạo nên cách kể mới về di sản.

Không gian sân khấu đa giác quan là một trong những điểm khác biệt của lễ hội. Hệ thống màn hình LED, visual mapping, interactive media, laser cùng nhiều hiệu ứng trình diễn được kết hợp với âm nhạc, ánh sáng, tạo nên những lớp trải nghiệm liên tục cho khán giả.

Thay vì chỉ tái hiện di sản theo phương thức truyền thống, lễ hội thử đưa những chất liệu văn hóa vào ngôn ngữ nghệ thuật mới. Những hình ảnh, biểu tượng và câu chuyện gắn với Huế được chuyển tải qua âm nhạc và công nghệ, qua đó tạo thêm một cách để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận văn hóa Cố đô.

Bên cạnh các đêm nhạc, lễ hội còn có những không gian trải nghiệm văn hóa, công nghệ, sáng tạo và ẩm thực. Hình tượng Long Mã được giới thiệu với vai trò linh vật chính thức của Huế Wonderverse. Lấy cảm hứng từ hình tượng trong văn hóa Huế, Long Mã được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật số, trở thành điểm nhận diện gắn với tinh thần “Đánh thức Di sản.”

Tạo thêm sản phẩm cho thành phố Festival

Một trong những điểm nhấn tại lễ hội là hình tượng Long Mã-linh vật chính thức của Huế Wonderverse Music Fest.(Ảnh: Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế)

Một trong những kết quả đáng chú ý của lễ hội là tạo được một không gian giao thoa giữa di sản và đời sống đương đại. Âm nhạc, công nghệ, nghệ thuật trình diễn, ẩm thực và hoạt động trải nghiệm cùng hiện diện, giúp sự kiện vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình biểu diễn.

Với việc mở cửa miễn phí, lễ hội tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách tham gia. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng cùng cách tổ chức sân khấu hiện đại cũng góp phần tạo sức hút đối với nhóm khán giả trẻ-đối tượng mà các hoạt động văn hóa truyền thống đang tìm cách tiếp cận bằng những phương thức mới.

Quan trọng hơn, Huế Wonderverse được đặt trong định hướng dài hạn thay vì chỉ tổ chức một lần. Thành phố hướng tới xây dựng sự kiện thành một IP - thương hiệu sở hữu trí tuệ về lễ hội văn hóa, âm nhạc quốc tế, với chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 và tổ chức thường niên.

Đây là hướng đi phù hợp với mục tiêu xây dựng Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, đồng thời góp phần thực hiện định hướng phát triển công nghiệp văn hóa. Khi một lễ hội có khả năng quy tụ âm nhạc, nghệ thuật, công nghệ, ẩm thực và các hoạt động dịch vụ, tác động của sự kiện không chỉ dừng ở sân khấu mà còn có thể lan sang lưu trú, ăn uống, vận chuyển, mua sắm và các loại hình kinh tế đêm.

Từ góc độ du lịch, việc hình thành thêm những sự kiện có quy mô và bản sắc riêng cũng giúp Huế đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm lý do để du khách lựa chọn thành phố ngoài các mùa Festival truyền thống. Nếu được duy trì ổn định, Wonderverse có thể trở thành một điểm hẹn mới trong lịch sự kiện hằng năm của Huế.

Hướng tới thương hiệu lễ hội quốc tế

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tặng hoa và bảng tri ân các nhà tài trợ, đồng hành cùng Lễ hội. (Ảnh: Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế)

Sau mùa đầu tiên, kỳ vọng đặt ra với Huế Wonderverse không chỉ là tiếp tục tổ chức mà phải từng bước tạo được bản sắc và vị trí riêng. Lợi thế của Huế nằm ở kho tàng di sản phong phú, trong khi thách thức là làm thế nào để những giá trị ấy tiếp tục hấp dẫn công chúng hiện đại mà không mất đi bản sắc.

Theo định hướng, lễ hội sẽ được tổ chức thường niên trong một tuần lễ, mở rộng thời gian hoạt động từ chiều đến đêm. Mô hình này có thể tạo thêm không gian cho kinh tế đêm, đồng thời thu hút sự tham gia của nhiều lĩnh vực thuộc công nghiệp sáng tạo như âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, công nghệ, truyền thông và sản xuất nội dung.

Định hướng phát triển âm nhạc điện tử và kết nối các nghệ sĩ trong nước với nghệ sĩ quốc tế cũng mở ra một hướng đi mới. Nếu được đầu tư bài bản, Huế có thể từng bước xây dựng một cộng đồng âm nhạc đương đại, tạo mạng lưới hợp tác với các sự kiện và nghệ sỹ quốc tế, qua đó nâng tầm vị thế của thành phố trên bản đồ lễ hội khu vực.

Tuy nhiên, để một lễ hội trở thành thương hiệu, yếu tố quyết định không chỉ là quy mô hay số lượng nghệ sỹ. Với Huế, bản sắc di sản cần tiếp tục là trục xuyên suốt. Những câu chuyện về Cố đô có thể được khai thác bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, từ âm nhạc, nghệ thuật số, trình diễn ánh sáng đến thời trang, ẩm thực, thiết kế và công nghệ.

Huế đã có nền tảng của một thành phố di sản và thành phố Festival. Huế Wonderverse mở thêm một hướng tiếp cận: đưa di sản vào dòng chảy sáng tạo đương đại, để những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ tiếp tục có đời sống mới.

Từ một lễ hội âm nhạc, Huế đang đặt kỳ vọng xây dựng một sản phẩm văn hóa có khả năng tạo giá trị lâu dài. Thành công của những mùa tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc lễ hội có giữ được dấu ấn riêng, liên tục đổi mới và quan trọng hơn, biến những giá trị di sản thành nguồn cảm hứng đủ sức kết nối người dân, du khách và cộng đồng sáng tạo trong nước, quốc tế./.

Huế sắp tổ chức Lễ hội Âm nhạc & Di sản quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay Lễ hội Âm nhạc & Di sản quốc tế nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa và định hướng xây dựng Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.