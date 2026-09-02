Gia Lai chuẩn bị triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa-Hội nhập và Lan tỏa”

Triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa-Hội nhập và Lan tỏa” diễn ra từ ngày 5 đến 9-9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, quy tụ 17 tỉnh, thành phố, giới thiệu những giá trị đặc sắc về văn hóa, di sản, thiên nhiên và sản phẩm du lịch Việt Nam.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai-Đại ngàn chạm biển xanh.” Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 6-9.

17 địa phương cùng hội tụ sắc màu văn hóa

Tham gia triển lãm có 17 tỉnh, thành phố gồm Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các địa phương sẽ giới thiệu những giá trị tiêu biểu về di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, lễ hội, làng nghề, ẩm thực, sản vật và sản phẩm OCOP. Qua đó, triển lãm tạo không gian để các địa phương quảng bá điểm đến, trao đổi sản phẩm và tìm kiếm cơ hội liên kết phát triển du lịch vùng, liên vùng.

Một trong những nội dung trọng tâm là không gian quảng bá di sản, văn hóa và du lịch Việt Nam với các khu trưng bày như “Việt Nam-Bản giao hưởng di sản,” “Việt Nam-Những ngôi làng hạnh phúc-Điểm đến tốt nhất thế giới” và “Nhịp cầu ký ức-giao thoa cùng thế giới.”

Không gian “Việt Nam-Những ngôi làng hạnh phúc-Điểm đến tốt nhất thế giới” giới thiệu 5 ngôi làng được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới,” gồm Quỳnh Sơn, Lô Lô Chải, Trà Quế, Tân Hóa và Thái Hải.

Triển lãm cũng giới thiệu Quy Nhơn với danh hiệu “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026,” cùng các mô hình sinh thái, sản phẩm xanh, đặc sản OCOP và những giá trị văn hóa địa phương.

Quảng bá bản sắc Gia Lai qua trải nghiệm

Khu quảng bá du lịch “Hành trình di sản” cung cấp thông tin về các tour du lịch. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, Gia Lai dành không gian giới thiệu những giá trị đặc sắc của vùng đất “Đại ngàn chạm biển xanh.”

Nổi bật là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo; Di tích lịch sử Nhà lao Pleiku; Lễ bỏ mả (Pơ thi); Lễ hội Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đăng Ya; Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng cùng các điểm đến Eo Gió, Kỳ Co.

Các loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, cộng đồng, nông trại trải nghiệm và những sản vật đặc trưng như cà phê, ca cao, hồ tiêu, bò một nắng, phở khô, sản phẩm OCOP cũng được giới thiệu tại triển lãm.

Tại không gian “Về miền di sản-Nơi những đôi tay kể chuyện,” các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được giới thiệu cùng hoạt động trình diễn nghề. Nghệ nhân Gia Lai sẽ trực tiếp thao diễn dệt thổ cẩm, đan lát mây tre, điêu khắc gỗ dân gian và chế tác nhạc cụ dân tộc, giúp khách tham quan tìm hiểu quy trình làm nghề và giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, khu quảng bá du lịch “Hành trình di sản” cung cấp thông tin về tour du lịch làng nghề, điểm lưu trú, bản đồ và các sản phẩm trải nghiệm. Không gian văn hóa trà và cà phê, khu trưng bày sản phẩm thủ công, OCOP và đặc sản Gia Lai góp phần kết nối văn hóa với sản xuất và phát triển du lịch.

Trong khuôn khổ triển lãm còn có các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật như “Hương sắc Việt Nam,” “Gia Lai-Rực rỡ sắc màu” và giao lưu nghệ thuật đường phố “Sắc màu của biển,” với các hoạt động trình diễn nhạc cụ dân tộc, dân ca, dân vũ, trang phục dân tộc, áo dài và nghệ thuật đường phố.

Khẩn trương hoàn thiện công tác tổ chức

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, đồng thời thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung và nhiệm vụ của từng bên.

Các đơn vị cần rà soát, bố trí không gian trưng bày hài hòa, ưu tiên kết nối với các địa phương có tiềm năng về văn hóa, du lịch; thống nhất bộ nhận diện và đẩy mạnh công tác quảng bá, truyền thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026, do đó công tác chuẩn bị phải được triển khai sớm, bảo đảm hiệu quả, tạo điểm nhấn và sức lan tỏa trong dịp các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9.

Thông qua trưng bày, trình diễn và trải nghiệm, triển lãm hướng đến đưa các giá trị di sản, sản phẩm văn hóa và du lịch đến gần hơn với công chúng; đồng thời mở rộng liên kết giữa các địa phương, góp phần hình thành các sản phẩm và hành trình du lịch liên vùng./.

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