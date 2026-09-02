Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ sắc màu văn hóa, nghệ thuật mừng Quốc khánh 2/9

Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách.

Từ sân khấu trung tâm đến các địa bàn dân cư, chuỗi hoạt động tạo nên không khí lễ hội sôi động, lan tỏa niềm tự hào dân tộc; điểm nhấn là màn trình diễn pháo hoa diễn ra đồng loạt tại 7 địa điểm trên địa bàn Thành phố.

Sân khấu trung tâm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 với chủ đề "Việt Nam tự hào vững bước" thu hút đông đảo người dân đến xem và hoà mình vào không khí lễ hội.

Chương trình do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện.

Với thời lượng hơn 90 phút, chương trình được xây dựng thành một hành trình nghệ thuật nối quá khứ với hiện tại và tương lai, gồm ba chương: "Độc lập-Tự do," "Khát vọng hòa bình" và "Việt Nam tự hào bước vào kỷ nguyên mới."

Các tiết mục tiếp nối câu chuyện về những năm tháng đấu tranh bảo vệ nền độc lập, sự hy sinh của các thế hệ đi trước và hành trình dựng xây đất nước trong hòa bình. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Mở đầu bằng liên khúc "Cùng nhau đi hồng binh-Mười chín tháng Tám-Khúc khải hoàn," chương trình gợi lại khí thế hào hùng của mùa Thu lịch sử năm 1945, khi dân tộc giành chính quyền và ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ dấu mốc lịch sử ấy, các tiết mục tiếp nối câu chuyện về những năm tháng đấu tranh bảo vệ nền độc lập, sự hy sinh của các thế hệ đi trước và hành trình dựng xây đất nước trong hòa bình.

Những ca khúc "Giai điệu Tổ quốc-Đất nước bên bờ sóng," "Tự nguyện," "Còn gì đẹp hơn," "Đưa anh về," "Có một thời như thế," "Tổ quốc trong ánh Mặt Trời" được thể hiện qua nhiều giọng ca, kết hợp múa và ngôn ngữ trình diễn sân khấu, góp phần làm nổi bật giá trị của độc lập, tự do và lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Không chỉ tái hiện ký ức lịch sử, chương trình còn hướng đến thông điệp về hòa bình, khát vọng phát triển và sức sống của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Các ca khúc "Giai điệu tự hào," "Viết tiếp câu chuyện hòa bình," "Tự hào người Việt Nam," "Thành phố trong tim," "Rising Up Ho Chi Minh City" đưa khán giả từ chiều sâu ký ức đến nhịp sống hiện đại của một đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập.

Đáng chú ý, nhạc cảnh "Dòng chảy phương Nam - Bản sắc, đa sắc" quy tụ nghệ sỹ cải lương, hát bội, võ cổ truyền, múa mâm vàng, tạo không gian giao thoa giữa những loại hình nghệ thuật truyền thống với ngôn ngữ trình diễn đương đại.

Phần cuối chương trình hướng về tương lai với thông điệp "Chúng tôi là người Việt Nam," cùng chuỗi ca khúc trẻ trung như "Rạng ngời Việt Nam tôi," "Sáng mãi tên Người," "Rừng vàng, biển bạc," "Những trái tim Việt Nam," "Mãi là người Việt Nam."

Liên khúc "Việt Nam I Love - Nối vòng tay lớn" khép lại chương trình truyền hình trực tiếp, gửi gắm tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng cùng chung sức xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh hòa trong không khí mừng Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Cùng thời điểm, hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng được tổ chức tại các địa bàn ở xa trung tâm, góp phần đưa không khí ngày hội đến gần hơn với cộng đồng.

Tại phường Thới Hòa, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện chương trình "Thới Hòa - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai" với thời lượng 120 phút. Chương trình kết hợp cải lương, ca cổ, tân nhạc, múa và các hình thức biểu diễn khác, có sự tham gia của đông đảo nghệ sỹ.

Khán giả được thưởng thức ca cảnh "Thành phố của tôi," ca cổ "Về Bình Dương," tân cổ "Con thuyền không bến," cùng nhiều tiết mục mang âm hưởng quê hương, đất nước.

Điểm nhấn là trích đoạn "Lý Thường Kiệt đề thơ," gợi lại hào khí dân tộc và tinh thần bảo vệ non sông.

Chương trình còn có "Từ mùa thu ấy ta đi," "Quê hương ba miền," "Tự hào thành phố tôi yêu," qua đó tạo nên một không gian nghệ thuật vừa mang màu sắc truyền thống, vừa gần gũi.

Sau các chương trình nghệ thuật, bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rực sáng với màn pháo hoa chào mừng Quốc khánh.

Để phục vụ người dân vui lễ, Thành phố tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 điểm, gồm 3 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp ở khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu vực Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu; 4 điểm tầm thấp gồm Công viên Quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa; Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới; khu vực tòa tháp Saigon Marina IFC, phường Sài Gòn và khu vực cầu Rạch Dĩa, xã Nhà Bè.

Từ những giai điệu gợi nhớ mùa Thu độc lập, sắc màu của nghệ thuật truyền thống đến nhịp điệu trẻ trung của Thành phố hôm nay và những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp Quốc khánh tạo nên không gian lễ hội rộng khắp. Qua đó, những giá trị lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi, tiếp nối niềm tự hào về chặng đường 81 năm của đất nước với khát vọng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại./.

Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công các siêu dự án chào mừng Quốc khánh Bên cạnh Quốc lộ 13, dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng khởi công nhiều dự án hạ tầng giao thông chiến lược, quy mô lớn như mở rộng Quốc lộ 1 và xây dựng hai đoạn tuyến cao tốc của đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.