Trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2026), chiều 2/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Với hành trình 79 mùa xuân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

81 năm trước, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 81 năm đã trôi qua nhưng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy” trong Tuyên ngôn Độc lập, đến hôm nay vẫn vang vọng núi sông.

Lời kêu gọi ấy có sức cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện với các cán bộ, nhân viên tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cán bộ, nhân viên Khu di tích tiếp tục nỗ lực trong việc giữ gìn, bảo quản các kỷ vật, tư liệu về Bác cho các thế hệ mai sau; làm tốt việc giới thiệu với nhân dân và bạn bè, du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Di tích Nhà 67 hiện vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ vật gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm cuối đời; đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của Bộ Chính trị vào những năm ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc.

Nơi đây luôn là địa chỉ đỏ về lịch sử, văn hóa, du lịch của Việt Nam, nơi hội tụ tình cảm của nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sáng 2/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào Lăng viếng Bác Hồ và dâng hương tưởng nhớ Người tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

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