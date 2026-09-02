Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân khu vực biên giới Việt Nam-Lào

Từ ngày 31/8-2/9, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, xã Lóng Sập diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thu hút đông đảo du khách và nhân dân biên giới Việt Nam và Lào tham gia.

Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động thuộc Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu năm 2026, do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức.

Lóng Sập là xã biên giới, với 14 bản, 6 dân tộc anh em cùng chung sống, có hơn 30km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào và có Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập.

Chương trình diễn ra với các hoạt động như: Phiên chợ vùng cao biên giới; trại văn hóa, du lịch và ẩm thực dân tộc với 7 gian trại của các bản tại xã Lóng Sập mang đến không gian văn hóa độc đáo vùng cao, biên giới; các nội dung thi: đẩy gậy, đánh tu lu, giã bánh dày dân tộc Mông, kéo co và các hoạt động vui chơi, giải trí như: tung còn, bắn nỏ, giao lưu văn hóa, văn nghệ với các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi...

Phiên chợ vùng cao biên giới diễn ra vô cùng sôi động với quy mô hơn 200 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở, cửa hàng kinh doanh của Việt Nam, Lào, Thái Lan tham gia trưng bày, bán, giới thiệu sản phẩm như trang phục thổ cẩm, đồ gia dụng, dụng cụ lao động sản xuất, cây giống, sản phẩm nông sản đặc sản, quần áo, ẩm thực...

Đông đảo du khách và nhân dân biên giới Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập để tham dự các hoạt động văn hóa, hội chợ tại nước bạn Lào. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ông Hà Văn Sương, bản Chiềng Khừa, xã Lóng Sập cho biết cán bộ và đồng bào dân tộc trong bản, trong xã rất vui mừng phấn khởi tổ chức phiên chợ vùng cao biên giới, trại văn hóa, du lịch và ẩm thực dân tộc và các nội dung thi nhân dịp ngày Quốc khánh lần này.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, Hải quan và du khách của nước bạn Lào cũng sang để giao lưu văn hóa, văn nghệ, cùng nhau ăn uống, liên hoan ẩm thực. Qua đó thể hiện tinh thần hữu nghị, đoàn kết, thắm thiết để cùng nhau phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, trao đổi, mua bán, lưu thông hàng hóa giữa nhân dân hai nước.

Dịp này, nước bạn Lào cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội chợ tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập thu hút hàng chục nghìn du khách và cư dân biên giới hai nước sang giao lưu, mua sắm. Qua đó, tạo bầu không khí nhộn nhịp, vui tươi, phấn khởi, gắn kết tình cảm bền chặt của nhân dân hai bên biên giới; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân và các doanh nghiệp kích cầu giao thương, buôn bán, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm nông sản ngay tại khu vực cửa khẩu.

Chị Hạng Thị Dinh, xã Lóng Sập, chia sẻ hàng năm, vào dịp Quốc khánh 2/9 chị Dinh và một số người bạn cùng nhau đi giao lưu tại bản, xã và khu vực Mộc Châu.

Năm nay, nước bạn Lào cũng tổ chức trưng bày các gian hàng, hội chợ, trại văn hóa nên chị Dinh cũng sang để thăm bạn bè, tham quan, mua sắm một số đồ dùng, vật dụng về phục vụ cho gia đình và đây cũng là dịp để tìm hiểu thêm về phong tục, tập quán của nhân dân khu vực biên giới đất nước Lào.

Thông qua các hoạt động tại chương trình, tỉnh Sơn La mong muốn quảng bá, giới thiệu hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người Lóng Sập; tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững; kích cầu du lịch, thu hút du khách, tăng cường liên kết hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững của xã Lóng Sập và Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Cùng với đó, nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân khu vực biên giới Việt Nam-Lào./.

Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc vun đắp và phát triển quan hệ Việt Nam-Lào Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt với Lào, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường hợp tác tài chính, đầu tư và thúc đẩy các dự án kết nối.