Chính trị

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân khu vực biên giới Việt Nam-Lào

Sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tại tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập thúc đẩy giao lưu, hợp tác và tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và Lào dịp Quốc khánh 2/9.

Quang Quyết
Hoạt động biểu diễn văn hóa cộng đồng đường phố tại Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN.)
Hoạt động biểu diễn văn hóa cộng đồng đường phố tại Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN.)

Từ ngày 31/8-2/9, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, xã Lóng Sập diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thu hút đông đảo du khách và nhân dân biên giới Việt Nam và Lào tham gia.

Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động thuộc Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu năm 2026, do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức.

Lóng Sập là xã biên giới, với 14 bản, 6 dân tộc anh em cùng chung sống, có hơn 30km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào và có Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập.

Chương trình diễn ra với các hoạt động như: Phiên chợ vùng cao biên giới; trại văn hóa, du lịch và ẩm thực dân tộc với 7 gian trại của các bản tại xã Lóng Sập mang đến không gian văn hóa độc đáo vùng cao, biên giới; các nội dung thi: đẩy gậy, đánh tu lu, giã bánh dày dân tộc Mông, kéo co và các hoạt động vui chơi, giải trí như: tung còn, bắn nỏ, giao lưu văn hóa, văn nghệ với các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi...

Phiên chợ vùng cao biên giới diễn ra vô cùng sôi động với quy mô hơn 200 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở, cửa hàng kinh doanh của Việt Nam, Lào, Thái Lan tham gia trưng bày, bán, giới thiệu sản phẩm như trang phục thổ cẩm, đồ gia dụng, dụng cụ lao động sản xuất, cây giống, sản phẩm nông sản đặc sản, quần áo, ẩm thực...

ttxvn-du-lich-moc-chau-2.jpg
Đông đảo du khách và nhân dân biên giới Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập để tham dự các hoạt động văn hóa, hội chợ tại nước bạn Lào. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ông Hà Văn Sương, bản Chiềng Khừa, xã Lóng Sập cho biết cán bộ và đồng bào dân tộc trong bản, trong xã rất vui mừng phấn khởi tổ chức phiên chợ vùng cao biên giới, trại văn hóa, du lịch và ẩm thực dân tộc và các nội dung thi nhân dịp ngày Quốc khánh lần này.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, Hải quan và du khách của nước bạn Lào cũng sang để giao lưu văn hóa, văn nghệ, cùng nhau ăn uống, liên hoan ẩm thực. Qua đó thể hiện tinh thần hữu nghị, đoàn kết, thắm thiết để cùng nhau phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, trao đổi, mua bán, lưu thông hàng hóa giữa nhân dân hai nước.

Dịp này, nước bạn Lào cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội chợ tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập thu hút hàng chục nghìn du khách và cư dân biên giới hai nước sang giao lưu, mua sắm. Qua đó, tạo bầu không khí nhộn nhịp, vui tươi, phấn khởi, gắn kết tình cảm bền chặt của nhân dân hai bên biên giới; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân và các doanh nghiệp kích cầu giao thương, buôn bán, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm nông sản ngay tại khu vực cửa khẩu.

Chị Hạng Thị Dinh, xã Lóng Sập, chia sẻ hàng năm, vào dịp Quốc khánh 2/9 chị Dinh và một số người bạn cùng nhau đi giao lưu tại bản, xã và khu vực Mộc Châu.

Năm nay, nước bạn Lào cũng tổ chức trưng bày các gian hàng, hội chợ, trại văn hóa nên chị Dinh cũng sang để thăm bạn bè, tham quan, mua sắm một số đồ dùng, vật dụng về phục vụ cho gia đình và đây cũng là dịp để tìm hiểu thêm về phong tục, tập quán của nhân dân khu vực biên giới đất nước Lào.

Thông qua các hoạt động tại chương trình, tỉnh Sơn La mong muốn quảng bá, giới thiệu hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người Lóng Sập; tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững; kích cầu du lịch, thu hút du khách, tăng cường liên kết hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững của xã Lóng Sập và Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Cùng với đó, nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân khu vực biên giới Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Lào #Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập #Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu Sơn La Lào
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Lào

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đoàn cán bộ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng thờ Bác trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Kế tục, vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Việc cử cán bộ sang bồi dưỡng nâng cao ngôn ngữ Lào là chủ trương rất đúng đắn và có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước ta góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu hoạt động đối ngoại.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Văn Chiến, Hưng Yên đang phát huy sức mạnh nhân dân gắn với các Nghị quyết của trung ương, trong đó chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác quản lý điều hành. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Hưng Yên: Điểm tựa lịch sử - vững bước vươn mình

Từ hào khí Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đang biến truyền thống lịch sử thành động lực đổi mới, khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng để tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Đúng 6 giờ, chiến sỹ đội nghi lễ tung cờ và Quốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 29m trong không khí trang nghiêm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trang nghiêm Lễ Thượng cờ mừng 81 năm Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9/2026, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).