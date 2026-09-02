Kế tục, vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), chiều 2/9 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn, Đoàn cán bộ các bộ, ngành, địa phương Việt Nam đang tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Lào tại Đại học Quốc gia Lào đã đến thăm, giao lưu và chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Tiếp đoàn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao tinh thần chủ động, sự nghiêm túc và tình cảm hướng về Tổ quốc của các học viên. Thông tin tới Đoàn về những nét tổng quan trong tình hình phát triển kinh tế -xã hội, an ninh-quốc phòng của nước bạn Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu trực tiếp khởi xướng, xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật phát triển và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Đặc biệt, bước sang giai đoạn hiện nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất nâng tầm và làm sâu sắc hơn nữa nội hàm hợp tác song phương.

Quan hệ hai nước không chỉ dừng lại ở sự gắn kết truyền thống mà còn mở rộng sang tầm mức gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực: từ chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư cho đến giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm tiếp Đoàn cán bộ các bộ, ngành, địa phương Việt Nam tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Lào tại Đại học Quốc gia Lào do đồng chí Huỳnh Thanh Nhã làm Trưởng đoàn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đánh giá về vai trò của khóa học, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh việc cử cán bộ sang bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ Lào là một chủ trương rất đúng đắn và có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước ta.

Việc thạo tiếng Lào không đơn thuần là phục vụ kỹ năng giao tiếp, mà chính là chìa khóa để thấu hiểu tư duy, văn hóa, tình cảm của bạn; từ đó trực tiếp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, triển khai các hoạt động đối ngoại và hợp tác song phương trong tình hình mới.

Đại sứ nhắn nhủ, mỗi cán bộ tham gia khóa học - dù ở vị trí công tác nào, từ công tác báo chí thông tấn, giảng dạy, công tác cán bộ cho đến các sỹ quan lực lượng vũ trang-đều đóng vai trò là một “sứ giả văn hóa,” một cầu nối trực tiếp góp phần thắt chặt hơn nữa sợi dây gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ đề nghị từng thành viên trong Đoàn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quán triệt và tuân thủ nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quản lý cán bộ đi học tập ở nước ngoài; tuân thủ các quy định pháp luật của nước chủ nhà Lào và quy chế đào tạo của Đại học Quốc gia Lào.

Mỗi học viên cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong phương pháp học tập để đạt kết quả cao nhất.

Bên cạnh việc học tập trên lớp, Đại sứ gợi mở các học viên cần tăng cường các hoạt động giao lưu thực tế, tích cực hòa nhập vào đời sống đời thường của người dân bản địa, chủ động tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao với sinh viên và cán bộ bạn để nâng cao kỹ năng thực hành ngôn ngữ, đồng thời tích lũy vốn sống, vốn hiểu biết sâu sắc về đất nước Lào anh em.

Đoàn cán bộ các bộ, ngành, địa phương Việt Nam tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Lào tại Đại học Quốc gia Lào tham quan Phòng Truyền thống của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại sứ mong rằng mỗi đồng chí học viên hôm nay sẽ tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng cốt lõi của mối quan hệ Việt-Lào; biến những kiến thức, kỹ năng tích lũy được trong khóa học thành động lực làm việc thực tế, tiếp tục đóng góp công sức vào việc vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán sẽ luôn là “ngôi nhà chung,” luôn đồng hành, theo sát và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ Đoàn trong suốt quá trình sinh sống và học tập tại thủ đô Viêng Chăn.

Thay mặt toàn thể học viên của Đoàn, đồng chí Huỳnh Thanh Nhã, Trưởng đoàn, trân trọng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh; cho biết được sống, học tập và công tác trên đất nước bạn Lào đúng vào dịp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tưng bừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh là một niềm vinh dự, tự hào to lớn đối với mỗi học viên.

Báo cáo với Đại sứ Nguyễn Minh Tâm về tình hình của Đoàn kể từ khi sang Lào nhập học đến nay, đồng chí Huỳnh Thanh Nhã cho biết các thành viên trong Đoàn là những cán bộ, giảng viên, phóng viên, sỹ quan trẻ tiêu biểu được lựa chọn từ nhiều cơ quan Trung ương và địa phương như Thông tấn xã Việt Nam, Học viện Quốc phòng, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Cao đẳng Sơn La (tỉnh Sơn La), Ký túc xá Sinh viên Lào-Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (thành phố Hà Nội). Tất cả các học viên đều mang chung tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết tâm và khát vọng học tập nhằm làm chủ ngôn ngữ, hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, đất nước, con người Lào.

Ngay sau khi sang Viêng Chăn, Đoàn đã nhanh chóng ổn định đời sống, chủ động thích nghi với môi trường sinh hoạt mới và nghiêm túc chấp hành các quy định học tập tại Đại học Quốc gia Lào. Đồng chí Huỳnh Thanh Nhã cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tạo điều kiện thuận lợi ngay từ ngày đầu khi Đoàn đến thủ đô Viêng Chăn; mong muốn trong suốt quá trình theo học tại Lào, Đoàn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của Đại sứ quán để các học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đoàn, đồng chí Huỳnh Thanh Nhã khẳng định toàn thể học viên sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực hết mình, chấp hành nghiêm kỷ luật để hoàn thành xuất sắc khóa học, đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Đại sứ quán./.

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