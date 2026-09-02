Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), tờ Pathetlao của Hãng thông tấn quốc gia Lào đăng bài xã luận khẳng định ngày 2/9/1945 đã trở thành mốc son lịch sử vẻ vang không thể nào quên của dân tộc Việt Nam.

Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của độc lập, tự do và nhân dân tự làm chủ vận mệnh của mình, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Bài viết nhấn mạnh suốt chặng đường 81 năm qua là hành trình đầy gian khổ, thử thách nhưng cũng vô cùng tự hào. Từ cuộc đấu tranh trường kỳ giành độc lập, thống nhất đất nước đến sự nghiệp xây dựng và phát triển quốc gia trong hòa bình, Việt Nam đã từng bước tạo dựng tiền đề, tiềm lực, vị thế và uy tín không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Những thành tựu đó bắt nguồn từ ý chí độc lập, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng của nhân dân.

Bên cạnh đó, Việt Nam luôn nhận được sự cảm thông, ủng hộ và giúp đỡ quý báu từ bạn bè quốc tế trên toàn thế giới, đặc biệt là sự đoàn kết, sẻ chia, giúp đỡ chân thành, kề vai sát cánh từ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, có ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Bài xã luận nhận định 40 năm Đổi mới là bước chuyển mình rất sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Sau khi hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước vào năm 1975, Việt Nam bước vào giai đoạn kiến thiết quốc gia trong bối cảnh đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 đã khởi xướng công cuộc Đổi mới, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cả về tư duy lý luận và thực tiễn phát triển đất nước.

Bài đăng trên trang Facebook chính thức của tờ Pathetlao. (Ảnh: TTXVN phát)

Chặng đường 40 năm Đổi mới đã chứng minh sức sống mạnh mẽ của đường lối phát triển liên tục được bổ sung, hoàn thiện từ thực tiễn. Việt Nam đã xây dựng thành công thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập quốc tế toàn diện, phát huy tối đa nội lực kết hợp với thu hút ngoại lực để phát triển. Những thành quả này được thể hiện rõ nét qua sự thay đổi vượt bậc về cả quy mô lẫn chất lượng của nền kinh tế.

Năm 1986, khi mới bắt đầu Đổi mới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam ở mức dưới 100 USD. Đến năm 2025, quy mô nền kinh tế Việt Nam đã vượt mốc 500 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 3%, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục trên 930 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới, với xuất siêu đạt hơn 20 tỷ USD. Giá trị đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt gần 39 tỷ USD và tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 1,3%.

Theo bài xã luận, ý nghĩa của Đổi mới không dừng lại ở những con số thống kê. Từ một quốc gia thuần nông chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiếu hụt lương thực, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển mạnh mẽ, nhiều sản phẩm “Made in Vietnam” đã tham gia sâu vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Hạ tầng cơ sở cũng có bước phát triển vượt bậc. Hệ thống giao thông, cảng biển, sân bay, mạng lưới điện, viễn thông và hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, kết nối. Đến cuối năm 2025, Việt Nam đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, hình thành tuyến giao thông chiến lược Bắc - Nam kết nối các vùng kinh tế trọng điểm, cửa khẩu quốc tế và các cảng biển lớn.

Song song với hạ tầng vật lý, Việt Nam đang đẩy nhanh phát triển hạ tầng số, dữ liệu, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, năng lượng mới... xác định đây là động lực cốt lõi cho mô hình tăng trưởng mới. Cùng với đó, tiềm lực quốc phòng-an ninh không ngừng được tăng cường.

Điều quan trọng hơn cả là thành quả phát triển đã trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa đều được đặc biệt quan tâm. Đây chính là điểm sáng giá trị của công cuộc Đổi mới: Phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển.

Bài viết kết luận vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Việt Nam đã luôn tích cực và chủ động triển khai đường lối đối ngoại hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia hiệu quả vào ASEAN, Liên hợp quốc (LHQ), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cũng như các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế khác. Việt Nam từng đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2 nhiệm kỳ, Chủ tịch ASEAN nhiều kỳ và là chủ nhà của nhiều hội nghị cấp cao quốc tế khác.

Hiện nay, Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc, đóng góp vào nỗ lực chung vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Tính đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia trên thế giới, xây dựng khuôn khổ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với nhiều quốc gia, bao gồm các cường quốc và toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đầu năm 2026, Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đại hội XIV đã xác định tư tưởng, tầm nhìn và các quyết sách chiến lược quan trọng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới: Đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam) trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những mục tiêu này thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam, được xây dựng trên nền tảng tiềm lực, sức mạnh và kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy qua nhiều thập kỷ./.

81 năm Cách mạng Tháng Tám-Quốc khánh 2/9: Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Nhờ gắn bó mật thiết với nhân dân, Ðảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở đầu kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

​