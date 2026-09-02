Vun đắp nền tảng hợp tác bền vững Việt Nam-Nhật Bản

Ngày 2/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2026) tại Khách sạn Nishitetsu Grand, thành phố Fukuoka, Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, buổi lễ có sự tham dự của gần 200 đại biểu, gồm lãnh đạo chính quyền và hội đồng các địa phương; đại diện các cơ quan Trung ương Nhật Bản và cơ quan lãnh sự tại khu vực Kyushu; đại diện các hội hữu nghị, tổ chức, doanh nghiệp, đông đảo bạn bè Nhật Bản cùng đại diện các tổ chức, hội đoàn người Việt Nam tại khu vực Kyushu-Okinawa.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương ôn lại dấu mốc lịch sử ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh, trải qua 81 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt sau hơn 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực quan trọng của phát triển.

Đồng thời, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Buổi lễ diễn ra long trọng với sự tham gia của gần 200 đại biểu tại khu vực Kyushu-Okinawa. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có Chính phủ, chính quyền các địa phương và nhân dân Nhật Bản.

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển ngày càng tốt đẹp, hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Kyushu-Okinawa cũng không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đề cập đến cộng đồng người Việt Nam tại khu vực, Tổng Lãnh sự cho biết cộng đồng ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng, tích cực học tập, lao động, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương sở tại, đồng thời trở thành cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam hội nhập tốt, ổn định cuộc sống, phát huy hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; tuân thủ pháp luật sở tại, đóng góp ngày càng tích cực cho xã hội Nhật Bản và cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.

Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro phát biểu chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Phát biểu chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, Thống đốc tỉnh Fukuoka cùng Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kagoshima, Okinawa và Kumamoto đánh giá cao sự phát triển ngày càng sâu sắc và hiệu quả của quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với từng địa phương nói riêng và khu vực Kyushu-Okinawa nói chung.

Lãnh đạo các địa phương khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân, qua đó góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản thông qua các chương trình hợp tác thiết thực ở cấp địa phương.

Các ý kiến cũng dành sự quan tâm tới đời sống và phúc lợi của cộng đồng người Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam yên tâm sinh sống, học tập và làm việc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Sự hiện diện và những phát biểu chúc mừng tại buổi lễ thể hiện tình cảm hữu nghị, sự coi trọng của các địa phương đối với Việt Nam cũng như mong muốn tiếp tục vun đắp nền tảng hợp tác bền vững giữa hai nước.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã cùng nâng ly chúc mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chúc cho quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững.

Chương trình nghệ thuật truyền thống do các nghệ sỹ trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản biểu diễn đã góp phần tạo nên không khí trang trọng và giàu bản sắc, với các tiết mục độc tấu sáo trúc mang âm hưởng dân tộc, xen kẽ những tiết mục piano âm nhạc cổ điển thế giới và các tác phẩm âm nhạc Việt Nam hiện đại.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và thắm tình hữu nghị, không chỉ là dịp ôn lại chặng đường 81 năm xây dựng và phát triển của đất nước Việt Nam mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa Việt Nam với chính quyền, các tổ chức và bạn bè Nhật Bản; đồng thời củng cố vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu-Okinawa trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước./.

Mốc son lịch sử vẻ vang không thể nào quên của dân tộc Việt Nam Từ cuộc đấu tranh trường kỳ giành độc lập, thống nhất đất nước đến sự nghiệp xây dựng và phát triển, Việt Nam từng bước tạo dựng tiền đề, tiềm lực, vị thế, uy tín được nâng cao trên trường quốc tế.

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