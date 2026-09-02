Lai Châu triển khai “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026-2030

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, hướng tới tạo đợt sinh hoạt văn hóa rộng khắp, bảo tồn và phát huy bản sắc các dân tộc, đồng thời đưa văn hóa trở thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Theo kế hoạch, các hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” được triển khai hằng năm, gắn với ngày 24-11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam” theo chủ trương của Trung ương. Các hoạt động được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Bảo tồn bản sắc, xây dựng môi trường văn hóa

Lai Châu xác định bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các hoạt động sẽ tập trung giới thiệu di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, trang phục, trò chơi dân gian, ẩm thực, nghề thủ công và những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Tỉnh chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch, trong đó đề cao vai trò chủ thể của cộng đồng. Việc phục dựng, duy trì các lễ hội truyền thống được gắn với khai thác giá trị văn hóa một cách phù hợp, tạo thêm sinh kế cho người dân nhưng vẫn bảo đảm giữ gìn bản sắc và phong tục tập quán.

Cùng với bảo tồn di sản, kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, hỗ trợ xây dựng các không gian sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng. Khu dân cư được xác định là hạt nhân xây dựng môi trường văn hóa; người dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm của đời sống văn hóa.

Các hoạt động cũng hướng tới xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở sáng, xanh, sạch, đẹp; phát huy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,” thúc đẩy văn hóa đọc và nhân rộng các mô hình không gian đọc, thư viện mở gắn với sinh hoạt cộng đồng.

Đưa văn hóa Lai Châu lên không gian số

Trung tâm phục vụ hành chính công xã biên giới Sì Lở Lầu (tỉnh Lai Châu) phục vụ người dân đến làm thủ tục. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Một nội dung đáng chú ý trong kế hoạch là đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Lai Châu sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ tại các thiết chế văn hóa, từng bước số hóa, xây dựng và khai thác dữ liệu về di sản, sản phẩm văn hóa, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa của người dân.

Công tác tuyên truyền được triển khai theo hướng đa dạng, kết hợp các phương tiện truyền thông truyền thống với nền tảng số, mạng xã hội và các hình thức truyền thông trực quan. Các sản phẩm truyền thông về “Ngày Văn hóa Việt Nam” được xây dựng phù hợp với đặc điểm văn hóa từng địa bàn, góp phần đưa hình ảnh, câu chuyện và giá trị văn hóa Lai Châu đến đông đảo công chúng.

Tỉnh cũng khuyến khích phát huy vai trò của văn nghệ sỹ, nghệ nhân, người có uy tín và những cá nhân có ảnh hưởng trong cộng đồng trong việc giới thiệu, trao truyền và lan tỏa các giá trị văn hóa. Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng tạo thêm phương thức để thế hệ trẻ tiếp cận di sản, đồng thời đưa văn hóa Lai Châu đến gần hơn với công chúng ngoài tỉnh.

Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch

Một phần trong nghi lễ đón dâu của đồng bào người Dao đỏ ở Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Thông qua chuỗi hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam,” Lai Châu hướng tới quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh. Các chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trưng bày, trình diễn nghề truyền thống và giới thiệu sản phẩm địa phương được tổ chức gắn với hoạt động du lịch, tạo thêm điểm đến và trải nghiệm cho du khách.

Tỉnh định hướng phát triển các tuyến du lịch trải nghiệm tại không gian di sản, làng nghề và cộng đồng bản địa; kết hợp bảo tồn di sản với phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng. Đây được xem là giải pháp vừa gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Việc tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” là dịp để Lai Châu giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, quảng bá sản phẩm thủ công, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng, từng bước nâng cao nhận diện về văn hóa và du lịch của tỉnh.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lai Châu hướng tới xây dựng “Ngày Văn hóa Việt Nam” thành hoạt động có sức lan tỏa trong đời sống cộng đồng, qua đó góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của nhân dân.

Các hoạt động được kỳ vọng tạo sự gắn kết giữa bảo tồn di sản, xây dựng môi trường văn hóa, chuyển đổi số và phát triển du lịch, từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương./.

Ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026-2030 Kế hoạch nhằm tạo đợt sinh hoạt văn hóa-chính trị sâu rộng trong toàn xã hội; khẳng định vai trò trung tâm của nhân dân với tư cách là chủ thể sáng tạo, bảo tồn, trao truyền các giá trị văn hóa.