TP. Hồ Chí Minh đón 1,7 triệu lượt khách, thu 4.900 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2026

Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự phân bổ dòng khách mạnh mẽ ra các khu vực Vũng Tàu, Bình Dương và Côn Đảo, đánh dấu bước chuyển dịch không gian du lịch sau hợp nhất.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày (từ 29/8 đến 2/9) đã khép lại với những tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo từ Sở Du lịch, tổng lượng khách du lịch đến thành phố trong dịp này ước đạt hơn 1,71 triệu lượt, mang về doanh thu khoảng 4.900 tỷ đồng.

Nhiều khách du lịch chọn bộ môn nghệ thuật Xiếc để trải nghiệm trong dịp Lễ 2/9 năm nay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điểm nhấn đa dạng hóa không gian và sản phẩm

Khác với mọi năm, dòng khách năm nay có sự phân bổ rõ rệt không chỉ tập trung ở trung tâm thành phố mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến các khu vực Vũng Tàu, Bình Dương và Côn Đảo sau quá trình hợp nhất địa giới hành chính.

Tại trung tâm Thành phố, các điểm đến lịch sử như Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh vẫn thu hút đông du khách. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa tại 7 điểm vào tối 2/9 (trong đó có điểm tầm cao tại Bình Dương) đã tạo hiệu ứng thu hút mạnh mẽ cho các dịch vụ lưu trú và ẩm thực.

Tại khu vực Bình Dương, lần đầu tiên là một trong ba điểm bắn pháo hoa tầm cao, Bình Dương ghi dấu ấn như một cực tăng trưởng mới. Ngành du lịch kỳ vọng sẽ phát triển các sản phẩm du lịch hiện đại, gắn với đô thị công nghiệp và mua sắm tại đây, giảm tải cho trung tâm thành phố.

Ở khu vực Vũng Tàu, sức hút du lịch biển thể hiện rõ khi riêng ngày 30/8, các bãi tắm ghi nhận khoảng 55.000 lượt khách, tăng gấp 3,5 lần so với ngày trước đó. Địa phương cũng ra mắt lực lượng "Trật tự viên du lịch" để hỗ trợ an ninh, an toàn cho du khách.

Với Côn Đảo, lượng khách quốc tế tăng 60,71% so với cùng kỳ nhờ hiệu ứng từ các giải chạy thể thao và chiến dịch quảng bá mạnh mẽ trên bản đồ số 360°.

Chuyển động tích cực từ các địa phương

Các phường, xã cũng chủ động tạo ra sản phẩm riêng. Điển hình như Phường Bến Thành ra mắt sản phẩm "Di sản trong từng góc phố", kết nối nhà ga Metro với chợ Bến Thành và các bảo tàng. Trong khi đó, Phường Lái Thiêu (Bình Dương cũ) định hướng phát triển du lịch ven sông gắn với vườn cây ăn trái.

Ẩm thực thu hút khách du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nỗ lực kích cầu của doanh nghiệp

Các hãng lữ hành lớn như Saigontourist, Vietravel, BenThanh Tourist đã tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi cho tour ngắn ngày, tour trọn gói gia đình và đẩy mạnh bán hàng trực tuyến. Ngoài các tour tham quan Sài Gòn quen thuộc bằng xe buýt 2 tầng, Vespa, du thuyền,... các sản phẩm mới như tour vẽ gốm tại Minh Sáng Plaza (Bình Dương cũ) hay tour tới Suối nước nóng Bình Châu (Vũng Tàu cũ) cũng thu hút được sự quan tâm.

Khu vui chơi giải trí thu hút trẻ em dịp Lễ 2/9. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với công suất phòng bình quân đạt 61%, thành phố ghi nhận 182.500 lượt khách lưu trú. Sở Du lịch đánh giá đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự phục hồi và mở rộng bền vững của ngành du lịch sau hợp nhất, đặt nền móng cho một mùa du lịch cuối năm sôi động./.