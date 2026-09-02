Âm vang "Bản hùng ca - Mùa thu lịch sử" trên quê hương cách mạng Tuyên Quang

Tối 2/9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân (Tuyên Quang) tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Bản hùng ca - Mùa Thu lịch sử," nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Với thời lượng 65 phút, chương trình do Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang thực hiện quy tụ các nghệ sỹ, diễn viên chuyên nghiệp, cộng tác viên và sinh viên Trường Đại học Tân Trào.

Thông qua các tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, chương trình tái hiện những dấu mốc hào hùng của lịch sử dân tộc; đồng thời khắc họa đậm nét vai trò, vị thế của Tuyên Quang - "Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến."

Mở đầu chương trình là tiết mục "Giai điệu tự hào - Việt Nam thịnh vượng sáng ngời," kết hợp với trích đoạn thu thanh bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945, đưa khán giả trở về thời khắc lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tiếp nối là những tiết mục nghệ thuật tái hiện hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những năm tháng Người cùng Trung ương Đảng ở, làm việc tại Tân Trào lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Các tiết mục "Từ Làng Sen," "Rừng Tuyên Quang in bóng Tân Trào," "Lán Nà Nưa nhớ Bác," "Người là Hồ Chí Minh" đã khắc họa hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu, thể hiện tình cảm sâu nặng của đồng bào các dân tộc Tuyên Quang đối với Bác Hồ.

Trong dòng chảy lịch sử, Tuyên Quang không chỉ là nơi ghi dấu những quyết định quan trọng của cách mạng mà còn là địa danh gắn liền với những năm tháng đấu tranh gian khổ, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Những giá trị lịch sử ấy được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, tạo sự kết nối giữa truyền thống cách mạng với đời sống hôm nay.

Chương trình còn đem đến những giai điệu về đất nước, quê hương và khát vọng phát triển. Chuỗi mashup cùng các ca khúc "Đất nước - Giai điệu Tổ quốc," "Việt Nam mãi tự hào," "Tuyên Quang niềm tin tương lai," "Việt Nam trong tôi - Việt Nam hùng cường" khắc họa những đổi thay của quê hương, đất nước; đồng thời thể hiện niềm tin, khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đặc biệt, chương trình khép lại trong không khí hân hoan, xúc động với giai điệu quen thuộc "Như có Bác trong ngày vui đại thắng."

Những ca từ, giai điệu hào hùng vang lên giữa Quảng trường Nguyễn Tất Thành, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo khí thế thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới.

"Bản hùng ca - Mùa thu lịch sử" không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào về quê hương Tuyên Quang - vùng đất cách mạng, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị lịch sử đặc biệt của dân tộc./.

Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ sắc màu văn hóa, nghệ thuật mừng Quốc khánh 2/9 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật, pháo hoa và chương trình đặc sắc kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.