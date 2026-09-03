81 năm Quốc khánh: Cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc hướng về quê hương

Tối 2/9, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán; đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Về phía Trung Quốc có Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Vĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Hoàng Tuấn Hoa, đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương, nhân sĩ hữu nghị, các cựu chiến binh từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến…

Ngoài ra, còn có sự tham dự đông đảo của các Đại sứ, Đại biện các nước, các tổ chức quốc tế và đoàn ngoại giao tại Bắc Kinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh trải qua hơn 8 thập kỷ xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt là 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, trở thành một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng, với vị thế và uy tín quốc tế ngày một nâng cao, đóng góp chủ động, tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để làm được điều này, Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế phát triển, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh tế tư nhân và hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Về đối ngoại, Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong tổng thể chính sách đối ngoại, Việt Nam xác định việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu, đồng thời luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước.

Trên nền tảng 76 năm quan hệ ngoại giao, quan hệ hai Đảng, hai nước hiện tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, toàn diện và thực chất. Giao lưu cấp cao và các cấp giữa hai nước tính từ đầu năm 2026 đến nay diễn ra sôi động, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước có ý nghĩa lịch sử đến Trung Quốc tháng 4/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã có những trao đổi chiến lược sâu sắc, đạt nhiều nhận thức chung quan trọng, nâng tầm định vị và tiếp tục định hướng cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển trong giai đoạn mới.

Tại cuộc hội kiến trước buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Thái Vĩ, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc chúc mừng ngày lễ trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và những thành tựu to lớn Việt Nam đã đạt được trong hơn 80 năm qua.

Đồng chí tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt, định hướng chiến lược của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung-Việt sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển, việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo 6 phương hướng hợp tác lớn sẽ có thêm những điểm sáng thực chất, đóng góp cho sự nghiệp hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa của mỗi nước và hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và thế giới.

Chia sẻ tại buổi lễ, chị Vũ Hoàng Thanh Loan, kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Bắc Kinh, cho rằng đây là dịp ý nghĩa để cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc gặp gỡ, cùng chia vui trong ngày Độc lập và tự hào về đất nước.

Chị cho biết với tư cách là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, mỗi kiều bào đều có thể trở thành một “sứ giả văn hóa,” góp phần giới thiệu, quảng bá những hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Đồng thời, cộng đồng người Việt tại Trung Quốc đang nỗ lực kết nối các nguồn lực về kinh tế, công nghệ, qua đó đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường.

Trong khi đó, chị Tô Hồng Hoài, kiều bào Việt Nam sinh sống tại Bắc Kinh gần 30 năm, chia sẻ những dịp lễ lớn của đất nước, đặc biệt là Quốc khánh 2/9 và Tết cổ truyền, có ý nghĩa đặc biệt đối với những người xa quê hương.

Chị bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã thường xuyên tạo điều kiện để cộng đồng người Việt gặp gỡ, giao lưu và cùng hòa mình vào không khí các ngày lễ lớn của dân tộc.

Theo chị, những thành tựu Việt Nam đạt được thời gian qua đã góp phần nâng cao vị thế, tầm vóc của đất nước trên trường quốc tế, là niềm tự hào của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Kiều bào tại Trung Quốc cũng luôn hướng về quê hương, sẵn sàng đóng góp trong khả năng của mình để chia sẻ với đất nước trước những khó khăn, thiên tai.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Trong không khí trang trọng, đầm ấm và hữu nghị, Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Bắc Kinh không chỉ là dịp ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển của đất nước, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, đồng thời củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Đây cũng là dịp để các đại biểu và bạn bè quốc tế cùng chia sẻ niềm vui, niềm tự hào về những thành tựu của Việt Nam, hướng tới tiếp tục vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển ổn định, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới./.

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh: Tổ quốc, ta yêu Người mãi mãi! Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, bài viết tri ân quá khứ hào hùng, nhìn lại những thành tựu ấn tượng của công cuộc Đổi mới và khẳng định quyết tâm xây dựng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình.

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