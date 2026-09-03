Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong các chuỗi sản xuất và cung ứng tại châu Á

Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam 2/9, tờ nhật báo cánh tả lớn nhất Mexico La Jornada có bài viết đánh giá Việt Nam và Mexico đang từng bước củng cố vai trò tại khu vực, đồng thời có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và kết nối với các thị trường khu vực, trong đó Mexico có thể đóng vai trò cửa ngõ vào Mỹ Latinh, còn Việt Nam là điểm kết nối quan trọng với Đông Nam Á.

Theo La Jornada, Hội chợ Vietnam International Sourcing Expo 2026 (Hội chợ tìm nguồn cung ứng quốc tế Việt Nam), diễn ra từ ngày 3-5/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và tăng cường tham gia các chuỗi cung ứng.

Hội chợ năm nay có sự tham gia của các doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực phân phối, bán buôn, bán lẻ và thu mua, hướng tới đưa thêm sản phẩm Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tác giả Kyra Núñez nhận định quan hệ Việt Nam-Mexico không nên chỉ được nhìn nhận từ góc độ cạnh tranh thương mại. Dù hai nước có một số nhóm sản phẩm tương đồng, mỗi bên sở hữu những lợi thế riêng về vị trí địa lý, quy mô thị trường và mạng lưới liên kết kinh tế. Mexico có thị trường tiêu dùng lớn và quan hệ kinh tế sâu rộng với Bắc Mỹ, trong khi Việt Nam ngày càng giữ vị trí quan trọng trong các chuỗi sản xuất và cung ứng tại châu Á.

Đề cập quan hệ song phương, La Jornada dẫn lời Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín khẳng định quan hệ hai nước đã được củng cố đáng kể trong những năm gần đây. Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Mexico tại Mỹ Latinh, trong khi Mexico nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn của Việt Nam.

Theo Đại sứ, hai bên còn nhiều dư địa để phát huy lợi thế bổ trợ, trong đó doanh nghiệp Mexico cần quan tâm hơn tới tiềm năng của thị trường Việt Nam và Đông Nam Á, nhất là trong các lĩnh vực may mặc, da giày, hàng tiêu dùng, sản xuất, dệt may và dịch vụ hậu cần.

Về phía Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh hợp tác kinh tế và thương mại là một trụ cột trong quan hệ song phương. Hai nước đang thúc đẩy các thỏa thuận nhằm củng cố khuôn khổ pháp lý cho hợp tác lâu dài, đồng thời tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam được La Jornada dẫn lại, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Mexico năm 2025 đạt 8,17 tỷ USD, tăng 27,4% so với năm 2024. Trong số đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico đạt 7,3 tỷ USD, tăng 28,7%, còn nhập khẩu từ Mexico đạt 1,14 tỷ USD, tăng 23,7%.

Theo tác giả, tốc độ tăng trưởng thương mại cho thấy quan hệ kinh tế giữa hai nước đang mở rộng, đồng thời còn nhiều khả năng để gia tăng đầu tư, kết nối doanh nghiệp và đa dạng hóa các mặt hàng trao đổi.

La Jornada cũng nhấn mạnh vai trò của kết nối giao thông trong thúc đẩy quan hệ song phương. Dẫn lời Đại sứ Nguyễn Văn Hải, bài viết cho rằng việc mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Mexico sẽ tạo thuận lợi cho du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân, qua đó mở rộng các cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, La Jornada dành sự chú ý tới các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và trao đổi học thuật, coi đây là những yếu tố góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Bài viết dẫn một số hoạt động tiêu biểu như triển lãm “Đội quân tóc dài của Việt Nam và Nữ tướng Nguyễn Thị Định” tại Bảo tàng Phụ nữ ở Mexico hồi tháng 8/2025; các chương trình hợp tác với Đại học Quốc gia Tự trị Mexico (UNAM), Trường Hồ Chí Minh tại thành phố Mexico City và các hoạt động giao lưu tại các bang Guadalajara, Zacatecas, Veracruz và Chiapas.

Theo tác giả Kyra Núñez, xu hướng đa dạng hóa đối tác và chuỗi cung ứng đang diễn ra trên thế giới tạo thêm cơ hội để Việt Nam và Mexico mở rộng quan hệ. Trong bối cảnh đó, lợi thế địa kinh tế của mỗi nước có thể được tận dụng để tạo thêm không gian hoạt động cho doanh nghiệp, thay vì chỉ tập trung vào cạnh tranh trên những thị trường tương đồng.

Việt Nam có thể trở thành điểm kết nối để doanh nghiệp Mexico tiếp cận thị trường Đông Nam Á, trong khi Mexico mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hiện diện tại Mỹ Latinh. Theo hướng này, việc kết hợp lợi thế về vị trí, thị trường và năng lực sản xuất của hai nước có thể góp phần mở rộng các chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại hai chiều.

Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam 2/9, bài viết của La Jornada cho rằng quan hệ Việt Nam-Mexico đang đứng trước những cơ hội mới để phát triển theo hướng đa dạng và thực chất hơn, với hợp tác kinh tế, thương mại được bổ trợ bởi các hoạt động về văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân./.

Báo Mexico nêu bật diện mạo mới của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới Báo Regeneración (Mexico) ấn tượng với những thành tựu toàn diện của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, khẳng định mô hình phát triển và đường lối đối ngoại độc lập là nguồn tham khảo giá trị cho quốc tế.