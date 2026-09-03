Du lịch

Điểm đến

Các địa phương có doanh thu du lịch đạt trên nghìn tỷ đồng dịp nghỉ lễ 2/9

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 29/8 đến hết 2/9/2026), ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.

info-cac-dia-phuong-co-luong-khach-lon-va-doanh-thu-du-lich-dat-tren-nghin-ty-dong-dip-nghi-le-1.jpg

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lượng khách tăng tại nhiều điểm đến, các địa phương và doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình, sự kiện, lễ hội phục vụ du khách.

Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về lượng khách, ước đón 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 4.900 tỷ đồng, tăng 18,36%.

Tiếp đến là Khánh Hòa đón khoảng 1,25 triệu lượt khách. Đà Nẵng đón khoảng 850.000 lượt khách, tăng 37%, Hà Nội đón hơn 904.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch trên 3.000 tỷ đồng, tăng 31%. Ninh Bình ghi nhận gần 780.000 lượt khách, tăng 84%; Quảng Ninh đón khoảng 568.000 lượt khách, tăng 60%.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam #Doanh thu du lịch #Khách du lịch #NQ26-bt
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT 26 VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Mô hình Nhà sàn Bác Hồ được khánh thành vào ngày 19/5/1990 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Dấu ấn Nhà sàn Bác Hồ giữa lòng Đồng Tháp

Trong khuôn viên Khu di tích mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, mô hình Nhà sàn Bác Hồ được xem là “công trình tấm lòng” của nhân dân Đồng Tháp, thể hiện niềm kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ.

Thi giã bánh dày tại phiên chợ vùng cao “Về miền nhớ thương” ở Mường Lựm, xã Chiềng Hặc. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Rộn ràng ghé thăm “Mường quên lãng” ở Sơn La

Từ những phiên chợ vùng cao rộn ràng sắc màu, những sản vật mang hương vị núi rừng, đến di tích lịch sử, hồ nước giữa rừng nguyên sinh..., tất cả đang mở ra những câu chuyện mới về Mường Lựm.