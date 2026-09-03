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Nghị quyết 57-NQ/TW: "Hạt nhân" tạo sức bật mới cho tăng trưởng kinh tế

Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW đang vươn lên thành trục xoay cốt lõi, giúp nền kinh tế vượt qua giới hạn truyền thống để bứt phá mạnh mẽ.

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Nghị quyết 57-NQ/TW: "Hạt nhân" tạo sức bật mới cho tăng trưởng kinh tế
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Trong bối cảnh dư địa từ các động lực tăng trưởng truyền thống đang dần thu hẹp, podcast của Báo điện tử VietnamPlus hôm nay sẽ cùng quý vị bàn luận về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - những nền tảng cốt lõi để nâng cao năng suất, tạo sức bật mới và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tinh thần đột phá chiến lược này đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trở thành "kim chỉ nam" để nền kinh tế Việt Nam giải quyết các điểm nghẽn, tạo dựng động lực phát triển nhanh và bền vững./.

(Vietnam+)
#Nghị quyết 57-NQ/TW #Khoa học công nghệ #Đổi mới sáng tạo #Chuyển đổi số #Tăng trưởng kinh tế #NQ 57 #KL 18

NGHỊ QUYẾT 57 VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHCN

Chuyển đổi Số Quốc gia

Kinh tế Việt Nam

KẾT LUẬN SỐ 18-KL/TW HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 2 BCH TW ĐẢNG KHÓA XIV