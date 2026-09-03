Nghị quyết 57-NQ/TW: "Hạt nhân" tạo sức bật mới cho tăng trưởng kinh tế

Trong bối cảnh dư địa từ các động lực tăng trưởng truyền thống đang dần thu hẹp, podcast của Báo điện tử VietnamPlus hôm nay sẽ cùng quý vị bàn luận về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - những nền tảng cốt lõi để nâng cao năng suất, tạo sức bật mới và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tinh thần đột phá chiến lược này đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trở thành "kim chỉ nam" để nền kinh tế Việt Nam giải quyết các điểm nghẽn, tạo dựng động lực phát triển nhanh và bền vững./.

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