Giá dịch vụ kiểm định khí thải xe máy sẽ do cơ sở đăng kiểm tự quyết định

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo thông tư quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy.

Thực hiện Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg ngày 02/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho hay hiện chưa có quy định cụ thể về cơ chế quản lý giá dịch vụ kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy, dẫn đến chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để các cơ sở đăng kiểm xây dựng, kê khai, niêm yết và công khai giá dịch vụ; đồng thời gây khó khăn cho cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện giá.

Vì vậy, phía Bộ Xây dựng đánh giá việc xây dựng thông tư là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý giá dịch vụ kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc xác định và thực hiện giá dịch vụ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ, đồng thời tạo cơ sở để các cơ sở đăng kiểm chủ động tổ chức cung ứng dịch vụ và được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh theo yêu cầu riêng của khách hàng.

Theo đó, chính sách được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật về giá đối với dịch vụ kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy theo hướng Nhà nước quy định giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy; cơ sở đăng kiểm được tự định giá cụ thể nhưng không cao hơn giá tối đa do Nhà nước quy định; bảo đảm công khai, minh bạch về giá và các khoản chi phí mà người sử dụng dịch vụ phải thanh toán; giúp người dân, tổ chức biết rõ chi phí trước khi sử dụng dịch vụ; không làm phát sinh thêm tổ chức bộ máy, biên chế hoặc điều kiện kinh doanh mới.

"Cơ chế này vừa bảo đảm sự kiểm soát của Nhà nước đối với mức giá dịch vụ, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ, vừa tạo quyền chủ động cho cơ sở đăng kiểm trong việc quyết định mức giá phù hợp với điều kiện tổ chức cung ứng dịch vụ và khả năng tiết giảm chi phí," lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Đối với các chi phí phát sinh do yêu cầu riêng của khách hàng, việc xác định chi phí được xác định trên cơ sở chi phí thực tế phát sinh, qua đó tránh phân bổ các chi phí đặc thù cho tất cả người sử dụng dịch vụ.

Cơ sở đăng kiểm có trách nhiệm thực hiện kê khai, niêm yết và công khai giá theo quy định của pháp luật về giá, giúp người sử dụng dịch vụ biết trước mức giá phải thanh toán.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng việc xác định rõ phạm vi giá giúp người sử dụng dịch vụ nhận biết đầy đủ các khoản phải thanh toán, đồng thời tạo cơ sở để kiểm tra, giám sát và hạn chế việc cơ sở đăng kiểm tự đặt ra các khoản thu ngoài quy định.../.

Kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy từ ngày 1/7/2027 Quyết định quy định thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ như sau: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2027 đối với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.