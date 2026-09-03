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Hưng Yên: Tạm giữ tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Nhằm che giấu hành vi phạm tội, đối tượng Phạm Xuân Biết đã mang phương tiện đi sửa chữa, lau chùi và xóa các dấu vết liên quan đến vụ tai nạn.

PV
Hiện trường vụ tai nạn và phương tiện được xác định có liên quan. (Ảnh: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên)
Hiện trường vụ tai nạn và phương tiện được xác định có liên quan. (Ảnh: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên)

Ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Xuân Biết (sinh năm 1974, trú tại xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi điều khiển xe ôtô tải gây tai nạn giao thông làm một người tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 44 phút ngày 31/8, tại Km25+200 đường nối hai cao tốc (thuộc địa phận xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên), Phạm Xuân Biết điều khiển xe ôtô tải biển kiểm soát 34C-053.83 di chuyển hướng đi cầu Hưng Hà đã va chạm với ông N.V.C (sinh năm 1980, trú tại xã Tân Hưng) đang đi bộ qua đường. Hậu quả làm ông C. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, Phạm Xuân Biết không dừng lại cứu giúp nạn nhân mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Đáng chú ý, nhằm che giấu hành vi, đối tượng đã mang phương tiện đi sửa chữa, lau chùi và xóa các dấu vết liên quan.

Mặc dù thời điểm xảy ra vụ việc vào lúc trời tối, mật độ phương tiện đông, hiện trường xáo trộn và không có camera an ninh ghi nhận trực tiếp, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Ninh Bình và Công an thành phố Hải Phòng khẩn trương truy xét.

Chỉ sau 20 giờ thu thập các mảnh nhựa vỡ và dấu vết tại hiện trường, lực lượng công an đã xác định chính xác phương tiện cùng người điều khiển.

Tại cơ quan công an, Phạm Xuân Biết đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#bỏ trốn khỏi hiện trường #tai nạn giao thông #Phạm Xuân Biết Hưng Yên
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