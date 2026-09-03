Thế giới tìm cách đi vòng qua Iran, bản đồ năng lượng Á-Âu dần thay đổi

Các hành lang năng lượng qua Caucasus và Thổ Nhĩ Kỳ đang được thúc đẩy, mở thêm hướng kết nối Á-Âu và có thể tác động đến vị trí chiến lược của Iran trong khu vực.

Trong bối cảnh các tuyến vận chuyển năng lượng truyền thống tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với thị trường toàn cầu, những hành lang mới qua khu vực Caucasus đang từng bước mở rộng khả năng kết nối giữa châu Á và châu Âu. Các tuyến như đường ống Baku-Tbilisi-Ceyhan, Hành lang Khí đốt phía Nam cùng một số phương án kết nối mới qua khu vực Nam Caucasus tuy chưa thể thay thế vai trò của eo biển Hormuz, song có ý nghĩa đáng chú ý về địa kinh tế và địa chính trị. Xu hướng này góp phần củng cố vai trò trung chuyển của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời có thể tác động đến vị trí của Iran trong mạng lưới năng lượng và thương mại Á-Âu./.