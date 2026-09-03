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Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2026 tăng 0,47%

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới khiến Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước.

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Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Trong đó, có 10 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng và 1 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)
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