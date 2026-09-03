Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2026 tăng 0,47%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Trong đó, có 10 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng và 1 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá giảm./.
CPI tháng Sáu giảm 0,39% chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá thế giới
Ngày 3/7, Cục Thống kê công bố CPI tháng Sáu giảm 0,39% chủ yếu từ giá xăng dầu và lương thực, trong khi 6 tháng đầu năm tăng trung bình 4,38%, phản ánh áp lực lạm phát toàn diện.