Vụ thảm án khiến ba người trong gia đình ở Đồng Nai tử vong

Rạng sáng 3/9, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, khiến ba người trong một gia đình tử vong, một người bị thương nặng.

Liên quan đến vụ thảm án xảy ra tại xã Bình Minh (thành phố Đồng Nai) khiến ba người trong gia đình tử vong, một người bị thương nặng, ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng gây ra vụ thảm án.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai). Vốn có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, nhưng thời gian gần đây bị chia tay và cắt đứt quan hệ, nên Nguyễn Đức Anh không đồng ý và dọa sẽ tìm cách trả thù gia đình chị này.

Khoảng 1 giờ 50 ngày 3/9, Nguyễn Đức Anh cầm theo một con dao, tìm cách đột nhập vào nhà của bạn gái từ vào nhà bên cạnh. Trong lúc đột nhập, đối tượng bị chủ nhà phát hiện nên đã dùng dao tấn công chủ nhà và vợ cùng 2 con nhỏ khiến người vợ tử vong tại chỗ, 2 con được đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong.

Nguyễn Đức Anh sau đó cầm dao cố thủ trong nhà, lực lượng chức năng đã vận động đối tượng, khoảng 20 phút sau Nguyễn Đức Anh đã mở cửa ra đầu thú./.